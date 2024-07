Esposa de Roberto Justus impressiona com biquíni estiloso na praia

Usando biquíni com recortes arredondados, esposa de Roberto Justus impressiona ao exibir barriga desenhada em fotos em praia nos EUA

A esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, impressionou ao compartilhar novas fotos de suas férias em Miami, nos EUA. Neste domingo, 07, a influenciadora digital postou cliques de seu look para ir à praia e chamou a atenção com sua escolha.

Usando um conjunto completo, composto por biquíni, shorts e camisa, a loira não passou despercebida com as peças diferenciadas. O modelo com recortes arredondados e de cor branca e azul logo encantou os seguidores da mãe de Vicky Justus.

"Hoje mereceu um mergulho no mar, mesmo com medo dos… complete! Quem assistiu os stories vai saber", disse Ana ao ostentar suas curvas torneadas e abdômen desenhado. Nos comentários, ela logo recebeu elogios. "Nossa, que biquíni maravilhoso", exclamaram. "Nunca erra, sempre incrível nos looks", falaram.

Antes de viajar, Ana Paula Siebert marcou presença no aniversário de 5 anos da filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli. A influenciadora então falou o que achou do evento com tema de Enrolados. Roberto Justus também comentou sobre ter ido à comemoração da caçula de sua ex-esposa.

