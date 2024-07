Fernanda Souza chama atenção ao curtir o dia na piscina: "Linda demais"

A atriz Fernanda Souza arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao postar uma sequência de cliques esbanjando beleza

Fernanda Souza chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na tarde deste domingo, 7, ao compartilhar algumas fotos aproveitando um momento de lazer ao lado de sua família.

Nos cliques publicados em seu perfil oficial no Instagram, a atriz aparece esbanjando beleza de biquíni enquanto aproveita o dia na piscina de um resort. Depois, ela também exibiu seu corpaço ao curtir um passeio na praia.

"Recarregando as baterias com a família no paraíso que nos recebe tão bem há tantos anos! O cenário perfeito para todos esses dias! É surreal o quanto esse lugar é especial…", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs encheram a postagem de elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Que lugar lindo", escreveu outra. "Linda demais", falou uma fã. "Diva", afirmou mais uma. "Amei essas fotos", comentou uma admiradora.

Vale lembrar que Fernanda está no ar na reprise da novela 'Alma Gêmea', na TV Globo, em que interpreta a personagem Mirma. Atualmente, a artista é apresentadora da Netflix e na plataforma de streaming ela já apresentou os realities 'Iron Chef: Brasil' (2022) e 'Ilhados Com a Sogra' (2023).

Confira:

A atriz e apresentadora Fernanda Souza completou 40 anos no último dia 18. Após alguns dias sumida, a famosa apareceu em suas redes sociais para celebrar a sua nova fase e esbanjou autoestima com cliques encantadores para seus seguidores.

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista mostrou seus cachos ruivos impecáveis e publicou algumas fotos bem pertinho de seu rosto. Fernanda deu destaque para seus olhos azuis e fez questão de sorrir para a câmera. "Quarentei", escreveu ela na legenda da publicação. Confira!