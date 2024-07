Rodrigo Faro e Vera Viel chocam com forma física atual: 'No auge'

Que casal! Curtindo mini férias na Bahia, Rodrigo Faro e Vera Viel impressionam ao mostrarem curvas saradas e bem desenhadas na praia

O apresentador Rodrigo Faro e sua esposa, Vera Viel, impressionaram ao surgirem em novas fotos na rede social exibindo seus corpos atuais. Nesta segunda-feira, 08, o comunicador da Record TV postou os cliques com a amada na praia e chamou a atenção com suas curvas saradas.

Enquanto ele surgiu de sunga, a modelo apareceu de biquíni e ambos ostentaram suas barrigadas desenhadas. Pais de três meninas, eles deram um show de beleza e mostraram que o tempo os deixaram ainda melhores.

"Dos stories pro feed!", compartilhou Rodrigo Faro os cliques com sua eleita em Trancoso, na Bahia. Nos comentários, os internautas ficaram admirados com o casal. "Lindos demais, parecem dois adolescentes", falaram. "Rodrigo Faro sempre no auge", escreveram.

Ainda nas últimas semanas, o apresentador e a mulher comemoraram o aniversário de duas de suas três filhas. Só com um bolinho em casa, os papais celebraram 19 e 16 anos de Clara Faro e Maria Faro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Faro (@rodrigofaro)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Viel (@veraviel)

Entenda o que aconteceu com Rodrigo Faro e Vera Viel

Rodrigo Faro e sua esposa foram citados em uma reportagem da emissora TGR sobre pessoas que estariam envolvidas na compra de passaporte e cidadania italiana. Logo depois, a polícia local informou que Faro e sua esposa não estavam envolvidos no esquema de compra de passaporte e que seis pessoas foram presas.

“Os suspeitos [presos] tentaram alterar a regular execução dos procedimentos legais para o reconhecimento da residência no município de Villarica e para a obtenção de cidadania italiana por sujeitos que não tinham direito a ela”, informou a polícia.

Diante da repercussão, Rodrigo Faro compartilhou uma nota esclarecendo a situação. "Declaramos que no ano de 2021, indicado por um amigo que já havia tirado seu passaporte italiano, Rodrigo Faro deu início ao processo de cidadania italiana para adquirir o passaporte para ele e sua família. O escritório indicado para esse trabalho foi o Diritto Di Cittadinanza SRL. Rodrigo através de seus advogados aqui no Brasil forneceu toda a documentação necessária, comprovou laços com seus descendentes na Itália e o processo foi aprovado e os passaportes foram concedidos. Hoje pela manhã, dia 27 de maio de 2024, Rodrigo, bem como qualquer outro cliente que tenha contratado os serviços do referido escritório, foi pego de surpresa com o suposto envolvimento deles num esquema de corrupção para obtenção de cidadania e passaporte italiano", disse ele.

E completou: "As matérias repercutidas na imprensa brasileira deixam claro que Rodrigo e sua esposa foram citados como beneficiários do esquema, ou seja, foram vítimas desse escritório e de sua equipe, uma vez que contrataram o serviço de uma empresa supostamente legal, idonea e que seguia com os procedimentos de acordo com as leis italianas. Prova disso é que o processo foi aprovado e os passaportes foram emitidos. Rodrigo já acionou seus advogados aqui no Brasil para que todo esse mal entendido seja resolvido e para que os devidos responsáveis por esse suposto esquema de corrupção sejam devidamente punidos".