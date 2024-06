Lívia Andrade chama atenção com look extravagante em passeio com namorado

No Dia dos Namorados, Lívia Andrade chama atenção ao surgir com look preto extravagante durante passeio com almoço inusitado com o namorado; veja

A apresentadora Lívia Andrade comemorou o Dia dos Namorados nesta quarta-feira, 12, com o seu eleito, o empresário Marcos Araújo, com um passeio diferente com direito a um almoço nas alturas da serra. Em sua rede social, ela postou um vídeo do momento inusitado e chamou a atenção.

Além da paisagem verde e deslumbrante, a loira impressionou ao surgir com um look preto bem extravagante para celebrar a data romântica. De chapéu, botas e peças rendadas, Lívia Andrade se destacou ao surgir curtindo o encontro nas alturas com seu amado.

"O que a gente leva dessa vida é a vida que a gente leva! Ter alguém pra amar, dividir e compartilhar os sentimentos, as experiências e aprendizados. Te amo meu amor, para o alto e avante, com emoção SEMPRE", disse a integrante do Domingão Com o Huck ao revelar como celebrou o Dia dos Namorados de forma diferenciada.

Em outra postagem, a famosa fez um vídeo com vários registros ao lado de Marcos Araújo, com quem vive um relacionamento longe dos holofotes desde 2021. "São Amoressssss... O Amor está no AR... kkkkkkkk Todo dia é dia", escreveu ela.

Ainda nas últimas semanas, Lívia Andrade chamou a atenção ao surgir com vestido ousado no Leilão de Neymar Jr. ao lado do namorado. É bom lembrar que ela foi internada recentemente e precisou passar por uma cirurgia. O companheiro inclusive foi o acompanhante dela no hospital.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Araújo (@marcosaudiomix)

Quais foram os sintomas de Lívia Andrade?

Em seu relato, nas últimas semanas ao ser internada, Lívia Andrade contou quais foram os sintomas que teve antes de passar pelo procedimento para investigação: "Desde o começo do ano para cá, eu estou com a rosácea muito atacada, e o doutor sempre pedindo os exames. Fiz os exames e deram algumas alterações, uma ferritina, uma série de coisas, e eu estava com uma queda de cabelo muito intensa”, contou.

“E a minha rosácea inflamada. Estava tentando tratar, tomando antibiótico, e nada. Fazendo tratamento, passando as fórmulas e ela insistindo. E como eu estou sempre com os meus exames em dia, a Dra. Fernanda percebeu uma alteração dos exames do começo do ano e resolveu pedir mais exames para a gente investigar. Eu estava tendo vários escapes”, iniciou; confira o relato na íntegra.