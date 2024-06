Lívia Andrade choca com look ousado ao lado do namorado no leilão de Neymar

Recuperada após cirurgia, Lívia Andrade choca com vestido de costas de fora no leilão de Neymar Jr.; apresentadora esbanjou beleza ao lado do namorado

A apresentadora Lívia Andrade marcou presença no leilão de Neymar Jr. nesta segunda-feira, 03, em São Paulo. Convidada para subir ao palco do evento, a famosa apostou em um look poderoso para a ocasião e, além da roupa, chamou a atenção na entrada ao posar com o namorado, o empresário Marcos Araújo.

Cheia de joias, a artista, que passou por um procedimento cirúrgico no final de semana, surgiu arrasadora com um vestido todo aberto nas costas. A peça escolhida pela integrante do Domingão Com o Huck era composta por três cores, cada uma fazia uma parte da roupa. A roxa era uma espécie de uma cauda, a branca era a saia e a preta a parte do busto sem alça.

Lívia Andrade então apostou em cabelos presos e surgiu sorridente no tapete vermelho com o amado, que surgiu com um ternô preto com tecido florido. Apesar de ter sido internada nos últimos dias, a loira estava ótima e brilhou em sua aparição.

Para quem não sabe, no fim de semana, a apresentadora foi internada para fazer um procedimento cirúrgico ginecológico. A artista contou que precisou realizar o exame para remover uma alteração que apareceu em um exame após ter alguns sintomas, como sangramento, cólica e rosácea inflamada. Além disso, ela ficou no hospital para realizar uma bateria de exames e sair de lá com tudo em ordem.

Leia também:Lívia Andrade mostra festa de aniversário que fez para o namorado nos EUA

Veja as fotos do look de Lívia Andrade no leilão de Neymar Jr.:

Fotos : Eduardo Martins / Brazil News

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Quais foram os sintomas de Lívia Andrade?

Em seu relato, Lívia Andrade contou quais foram os sintomas que teve antes de passar pelo procedimento para investigação: "Desde o começo do ano para cá, eu estou com a rosácea muito atacada, e o doutor sempre pedindo os exames. Fiz os exames e deram algumas alterações, uma ferritina, uma série de coisas, e eu estava com uma queda de cabelo muito intensa”, contou.

“E a minha rosácea inflamada. Estava tentando tratar, tomando antibiótico, e nada. Fazendo tratamento, passando as fórmulas e ela insistindo. E como eu estou sempre com os meus exames em dia, a Dra. Fernanda percebeu uma alteração dos exames do começo do ano e resolveu pedir mais exames para a gente investigar. Eu estava tendo vários escapes”, iniciou; confira o relato na íntegra.