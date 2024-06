Sonia Abrão relembra casamento luxuoso do filho: 'Dois anos'

Após dois anos do casamento de seu herdeiro, Sonia Abrão relembra vídeo da cerimônia luxuosa na igreja; filho da apresentadora já teve um filho

A apresentadora Sonia Abrão postou um vídeo para comemorar os dois anos do casamento de seu único filho, o advogado Jorge Abrão, com a jornalista Bella Morais. Nesta terça-feira, 25, a comunicadora então relembrou a cerimônia luxuosa do casal na igreja.

Com registros da nora entrando na igreja e dela muito emocionada no altar ao ver seu herdeiro casando, a comandante do A Tarde É Sua celebrou a união deles que já rendeu um netinho, o pequeno Filippo, de dois anos.

"25/06 …DOIS ANOS! Parabéns, @bellamorais e @abraojorge_ Muitas bênçãos na vida de vocês! Por sinal, a maior de todas já chegou: Filippo, há 2 meses", escreveu Sonia Abrão ao relembrar o momento marcante da história de amor deles.

É bom lembrar que o neto de Sonia Abrão nasceu no dia 20 de abril por meio de um parto natural em um hospital em São Paulo. No quarto da maternidade foi montada uma recepção deslumbrante. A nora da jornalista então postou um vídeo mostrando como foi a decoração do local para recepcionar as visitas.

Leia também:Luxo e exclusividade: neto de Sonia Abrão tem quarto dos sonhos; veja

Em junho de 2022, o filho da apresentadora se casou com Bella Morais em evento luxuoso. Após a cerimônia, que aconteceu no local em que os dois se conheceram quando eram crianças, os aproximadamente 400 convidados partiram para a Casa Petra para a festa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

Sonia Abrão mostra mesversário do neto e tema chama a atenção

A apresentadora Sonia Abrão encantou ao mostrar mais um momento de sua intimidade com a família. Vovó de primeira viagem, a comunicadora mostrou como foi o mesversário de um mês de Filippo, filho de seu único herdeiro, o advogado Jorge Abrão, com a esposa, a jornalista Bella Morais.

Na casa dos papais, o pequeno ganhou uma festinha caseira e intimista preparada com muito amor pela mamãe, que montou uma mesa com decoração vermelha, um bolo azul e branco feito especialmente para o menino e fotinhos dele como enfeites. Sonia Abrão então postou um registro da família curtindo a data. Veja como foi a festinha aqui.