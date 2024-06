Ivete Sangalo se declara ao comemorar 16 anos de união com Daniel Cady

A cantora Ivete Sangalo revelou que seu romance com o marido, Daniel Cady, começou na época de São João: 'Especial e significativo'

A cantora Ivete Sangalo usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 25, para compartilhar uma homenagem bastante especial ao marido, o nutricionista Daniel Cady. Aproveitando o clima de festa junina, a artista recordou que o início do relacionamento e revelou que os dois se apaixonaram em meio às comemorações de São João.

Em seu Instagram oficial, Ivete publicou um vídeo romântico onde aparece aos beijos com o companheiro. Dançando agarradinhos, o casal ainda curtiu uma noite de muito forró. "Foi numa noite de São João que tudo começou. Nada mais especial e significativo que essa data pra gente vibrar os nossos 16 anos juntos", escreveu ela na legenda.

"16 anos juntos e 3 filhos maravilhosos", completou a cantora, acrescentando emojis de corações vermelhos. Encantados com a declaração de amor, diversos fãs deixaram mensagens carinhosas ao casal.

"E que seja assim por muitos e muitos anos, meu amorzão. Seu par e seus filhotes lindos", disse uma internauta. "Que lindosss, que venham mais e mais anos e muito amor pra vocês", desejou outra. "Vocês são tão lindos!! Que Deus siga sempre abençoando o amor de vocês", comentou uma terceira.

Juntos desde 2008, Ivete Sangalo e Daniel Cady oficializaram a união em 2011, em uma cerimônia intimista para amigos e familiares. Os dois são pais de Marcelo, de 13 anos, e das gêmeas, Marina e Helena, de 5.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniel Cady (@danielcady)

Ivete Sangalo comemora formatura do filho

Ivete Sangalo usou as redes sociais nesta quinta-feira, 13, para comemorar a formatura do filho mais velho, Marcelo. O garoto, fruto de seu relacionamento com Daniel Cady, se formou no ensino fundamental em uma escola bilíngue em Salvador, na Bahia.

Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora compartilhou uma foto em que aparece dando um beijo no rosto do herdeiro, que está usando um look todo preto, durante o evento da escola e na legenda da publicação, ela o parabenizou.

"Meu amor, minha vida, meu filho. Novos passos e a minha torcida será sempre sua. Muito aprendizado, muitas novas experiências e desafios. Estou ao seu lado, certa de que suas conquistas serão gigantes como você. Marcelo", escreveu.