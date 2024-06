Claudia Ohana fala sobre namoro para mulheres acima de 50 Anos

'Acho que é importante a prática da sedução', disse Claudia Ohana; a atriz postou um vídeo em suas redes sociais nesta terça-feira, 25

A atriz Claudia Ohana recentemente compartilhou no Instagram um recado inspirador direcionado às mulheres solteiras com mais de 50 anos. Em seu texto, a atriz falou sobre temas como a importância da sedução e da autoconfiança, especialmente durante a menopausa, quando a libido pode diminuir.

"Esse é um recado pra solteiras 50 +. E pra quem mais quiser ouvir", iniciou a atriz, captando a atenção de sua audiência com um tom inclusivo e acolhedor. Ela prosseguiu discutindo um desafio comum que muitas mulheres enfrentam: a queda na libido. "Quando vem a menopausa e a libido abaixa parece que a gente fica guardando um momento especial pra seduzir", refletiu Claudia, apontando uma situação que muitas podem reconhecer.

Para Claudia, a chave está em não esperar passivamente por uma ocasião especial ou pela pessoa perfeita. "Acho que é importante a prática da sedução. Não devemos guardar apenas esperando que venha aquela pessoa incrível em momento especial", aconselhou a atriz. Sua mensagem é clara: a sedução deve ser uma prática contínua e não algo reservado para momentos específicos ou pessoas especiais.

Concluindo seu recado com uma nota motivacional, Claudia encorajou suas seguidoras a adotarem uma postura ativa em suas vidas amorosas. "É o que eu acho. Pratique. Quanto mais a gente faz melhor a gente fica", afirmou a atriz.

Aos 61 anos, Claudia Ohana reflete sobre idade

Aos 61 anos, a famosa apareceu dançando em novo vídeo e falou sobre a passagem de tempo e sua idade. Em seu perfil oficial do Instagram, a artista surgiu se divertindo muito ao som da música Word Up!, da banda Korn, em sua casa e falou sobre já ter passado da casa dos 60 anos.

"As pessoas me perguntam como eu me sinto aos 60 anos. Eu respondo: muito bem, obrigada!", disse ela. Claudia também disse, na legenda da publicação, que como ela se sente varia entre os dias. "Na verdade às vezes eu me sinto com mais... Uns 80 anos. Mas tem dias que eu estou com 30 e tem horas que eu tenho 18. Tudo depende do meu estado de espírito", confessou.