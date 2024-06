Samara Felippo celebra 15 anos da filha mais velha: 'Dia todinho dela'

A atriz Samara Felippo prestou uma bela homenagem de aniversário à filha mais velha, Alicia, que está completando 15 anos de vida

Dia de festa na casa de Samara Felippo! Nesta terça-feira, 25, a filha mais velha da atriz, Alicia, está completando 15 anos de vida e ganhou uma homenagem para lá de especial da mãe. Em celebração a data, a artista usou as redes sociais para registrar a declaração feita especialmente para a herdeira.

Através de seus stories no Instagram, Samara publicou fotos ao lado da adolescente e a parabenizou pelo novo ciclo de vida. "Hoje o dia é todinho dela. Quinze anos", escreveu a famosa na legenda da postagem.

Em seguida, junto com novas imagens, Samara Felippo completou: "Que seja a menina mais feliz da face dessa terra. Eu te amo". Além de Alicia, a atriz também é mãe de Lara, que completou 11 anos recentemente. As duas são frutos de seu antigo casamento com o jogador de basquete Leandrinho Barbosa.

Samara Felippo celebra 15 anos da filha - Fotos: Reprodução / Instagram

A comemoração de Lara, inclusive, viralizou nas redes sociais após a artista interromper os convidados da festa que começaram a cantar 'com quem será'. Após a 'polêmica', Samara rebateu as críticas e explicou o motivo de não aprovar a 'canção' em sua casa.

"POV: Você tem uma mãe feminista. Ok? Ok? Ok?", escreveu ela no vídeo. A famosa também aproveitou o momento para dar um puxão de orelha em seus seguidores e disse que não gosta dessa música em aniversários.

"A minha cara no início já diz tudo. Chega de todo mundo definir COM QUEM você vai casar e também SE você quiser casar!!! Desde a infância é isso. Um saco! Brincadeirinhas na escola de com quantos anos e com quem vai casar, quantos filhos vai ter, rivalidade feminina. Affe!! Chega disso. Parem de alimentar essa cultura. Sim! Eu faço isso em todos os aniversários quando mandam essa música CHATA. Me julguem no 0800. O choro é livre!", declarou Samara Felippo, na ocasião.

Nivea Stelmann faz homenagem à filha de Samara Felippo

Madrinha de Alicia, a atriz Nivea Stelmann usou as redes sociais nesta terça-feira, 25, para celebrar os 15 anos da filha de Samara Felippo. Em seu Instagram oficial, ela reuniu diversas fotos especiais de quando a afilhada ainda era pequena e ressaltou o grande orgulho que sente da adolescente.

"15 anos da minha princesa Alicia. A Dinda tem muito orgulho de vc meu amor. Te desejo os mais belos sonhos e realizações. Te amo", declarou Nivea Stelmann na legenda da postagem. "E o tempo… vai na velocidade da luz", complementou Samara ao compartilhar a homenagem.