Luciana Gimenez rebate opiniões de relação com Mick Jagger: 'As pessoas são engraçadas'

Em entrevista à CARAS Brasil, Luciana Gimenez entrega bastidores do convívio com Mick Jagger

Luciana Gimenez viveu relacionamento com Mick Jagger no final dos anos 1990 e teve seu primogênito, Lucas, com o astro da música. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora entrega bastidores do convívio com o artista e rebate opiniões da relação: "As pessoas são engraçadas".

"A gente tem bastante foto e, mesmo assim, ainda tem uns desavisados que falam que a gente só se encontrou uma vez. As pessoas são engraçadas. Essas fotos retratam uma situação familiar muito boa", comenta Luciana Gimenez ao recordar fotografias com o músico e o filho.

"Sou uma pessoa muito da paz, é raro eu brigar com alguém, fico amiga de todos os meus ex. Para eu brigar com alguém, a pessoa tem que realmente forçar. Então, eu tenho essa amizade. É bom, porque você vê nessas fotos que existe um carinho e um amor", acrescenta a apresentadora.

Além do bom relacionamento com os ex namorados, Luciana Gimenez pondera sobre a paixão pelos antigos parceiros: "Ouso dizer que eu amo todos os ex que estiveram na minha vida. Talvez o amor mude, não é romântico nem sexual, mas é um amor de família, porque a pessoa está na sua vida para sempre. Os pais dos meus filhos vão estar na minha vida para sempre".

A apresentadora também relembra que passou por momentos de conflitos e perseguição com a fama de Mick Jagger : "Depois que eu tive o Lucas, essa fama ficou bem explícita internacionalmente. O Mick é uma pessoa bastante conhecida, então o Lucas também ficou. É a minha história". Para celebrar os 30 anos da CARAS, durante a entrevista Luciana Gimenez recebeu uma joia exclusiva e desenhada especialmente para a ocasião pela designer Rosana Chinche, do Atelier 17.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA: