Luciana Gimenez diz que não quer homens mais velhos: 'Cansei'

Após ter filhos com homens mais velhos que ela, Luciana Gimenez diz que só quer os mais novos e que está 'difícil de achar hétero'

A apresentadora Luciana Gimenez fez revelações sobre suas preferências na hora de se relacionar. Em conversa com Carolina Ferraz em seu podcast, Bagaceira Chique, a modelo arrancou informações da atriz, mas também falou sobre sua vida pessoal.

Segundo a comandante do Superpop, após ter filhos com homens mais velhos que ela, o cantor Mick Jagger, de 80 anos, e o empresário Marcelo de Carvalho, de 62, atualmente ela prefere se relacionar com os mais novos.

"Não quero mais [velho]... Velho não vou. [Quero] novinho. Só quero um gostoso que não me encha o saco. Eu quero um gostoso, tem alguma coisa errada? E é fase, porque uma época você quer uma coisa... Eu cansei de mais velhos, porque só namorei com mais velhos, tive filhos com homens mais velhos, aí agora estou na fase dos mais novos, só não pode ser mais novo que meu filho, aí não dá. Novinho de 30, 35 anos não é baby, é um jovem homem", explicou melhor sua preferência.

A famosa ainda desabafou sobre outra dificuldade em achar alguém para se relacionar. "Tá difícil de achar hétero... E hétero, hétero... Porque hoje em dia tem assim 'ah, eu sou hétero, mas eu só saio com...' Calma, gente... Não tenho problema com gay, com nada, mas hétero tem lá no dicionário o que é hétero, as pessoas estão confundindo até nisso e tudo bem", declarou.

Durante a entrevista, Carolina Ferraz revelou para Luciana Gimenez que é uma mulher "complexa" e que já foi infiel, mas também foi traída.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bagaceira Chique (@bagaceirachique)

Luciana Gimenez revela motivo de virar a cara para Sonia Abrão

A apresentadora Luciana Gimenez recebeu sua colega de trabalho de emissora Sonia Abrão em seu podcast e fez uma revelação para a comandante do A Tarde É Sua. A comunicadora do Superpop, programa também da RedeTV!, contou que ficou anos sem falar com a jornalista.

A ex-esposa de Marcelo de Carvalho então explicou o motivo de ter virado a cara para a colega de emissora por anos. Luciana Gimenez falou que ficou muito chateada ao ver Sonia Abrão votando em Hebe e não nela no Troféu Imprensa, do SBT, em 2002. Veja mais aqui.