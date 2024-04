Luciana Gimenez revela motivo de virar a cara para Sonia Abrão

Ao receber Sonia Abrão em seu podcast, Luciana Gimenez revela motivo de ter ficado 5 anos sem falar com a colega de emissora

A apresentadora Luciana Gimenez recebeu sua colega de trabalho de emissora Sonia Abrão em seu podcast e fez uma revelação para a comandante do A Tarde É Sua. A comunicadora do Superpop, programa também da RedeTV!, contou que ficou anos sem falar com a jornalista.

A ex-esposa de Marcelo de Carvalho então explicou o motivo de ter virado a cara para a colega de emissora por anos. Luciana Gimenez falou que ficou muito chateada ao ver Sonia Abrão votando em Hebe e não nela no Troféu Imprensa, do SBT, em 2002.

A jornalista então explicou sua escolha na época ao ser chamada por último por Silvio Santos: “Vocês estavam realmente empatadas e aí eu tinha que decidir, e aí eu me decidi pela Hebe, né? Pela história dela, por ela mesmo… E ele tinha certeza que eu votaria em você, porque eu era da RedeTV! e não era por aí. Eu sei que você chorou muito".

Luciana Gimenez comentou o que sentiu e disse que chorou muito ao vê-la optando pela loira: "Fiquei uns 5 anos sem falar com você, te odiando muito. Fazendo vudu”.

Luciana Gimenez relembra gravidez inesperada aos 40

Luciana Gimenez engravidou de seu segundo filho, Lorenzo, ao 40 anos, ao lado do então marido, Marcelo de Carvalho. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora relembra a gestação inesperada e fala sobre dificuldade do ex-marido para engravidá-la: "Inacreditável".

"Eu fiquei grávida, é inacreditável. Até hoje, não sei como. Na verdade, sei como, porque estava lá [risos]. Engravidei por acaso, o Marcelo fala abertamente que ele tem uma certa dificuldade de engravidar. Aí, meu amor, o Lorenzo está com 12 anos, rolou e tudo certo", conta Luciana Gimenez.

"Ele é muito lindo. Vou falar, esse menino foi pintado à mão, passou na fila da beleza e ficou voltando, ninguém mais entrou. Ele é muito educado e querido", comenta sobre o filho ao revisitar uma das capas da CARAS com Lorenzo ainda bebê.

Luciana Gimenez também recorda o casamento com Marcelo de Carvalho, antes da chegada de seu segundo herdeiro: "Esse casamento foi belo, amei meu casamento. A gente se divertiu muito, acho que fomos os últimos a sair da festa". "Ele estava belíssimo, muito bonito. Depois disso saiu uma grande vida, um grande menino chamado Lorenzo", acrescenta a apresentadora. Os dois se casaram em 2006 em uma cerimônia discreta e repleta de famosos em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo.