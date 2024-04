Ex-A Fazenda Jaquelline revela quando soube que Lucas Souza é bissexual

Campeã de A Fazenda, Jaquelline se pronunciou sobre os boatos de que teria sido enganada por Lucas Souza após ele assumir sua sexualidade

A influenciadora digital Jaquelline, que é a campeã de A Fazenda 2023, se pronunciou após o ex-namorado, Lucas Souza, se declarar como bissexual ou panssexual. Ele falou sobre sua orientação sexual há poucos dias publicamente e os internautas apontaram que poderia ter enganado a ex-namorada. Porém, ela negou.

Jaquelline disse que já sabia da sexualidade de Lucas desde que saíram do reality show da Record TV. "Sempre foi tudo muito claro. Sempre houve muita verdade, muito respeito e muito diálogo. Assim que eu saí da Fazenda, foi tudo muito corrido, mas nos dois primeiros dias, a gente já conversou sobre isso e ele falou tudo para mim", disse ela, e completou: "Eu nunca ia cobrar isso dele ou iria perguntar. Foi ele que falou para mim, ele se sentiu à vontade e eu aceitei ele exatamente do jeito que ele é e com as escolhas dele. Para mim, o que importava era o caráter dele e que não houvesse traição no nosso relacionamento".

"Sempre teve muita verdade, por isso, eu queria deixar bem claro aqui para vocês que ele não me enganou. Ele não mentiu para mim. Sempre houve muita verdade e eu que quis continuar e tentar o nosso relacionamento", afirmou.

Então, ela comentou sobre a repercussão do assunto. "Vi que tem muita gente falando coisas a mais e coisas desnecessárias. Vocês sabem que eu e o Lucas... a gente terminou. Já tem uns 20 dias e está tudo bem. A gente segue como amigo. Tanto eu quanto ele, a gente tem um carinho e um respeito muito grande um pelo outro e pelas escolhas de ambos. [...] Sou feliz por ele, estou feliz pela gente, acredito que tudo que a gente viveu até o fim do nosso relacionamento foi verdadeiro. Nunca houve mentira entre a gente, coisas ruins. Acho que tudo que aconteceu é entre eu e ele. Só cabe a mim e a ele", finalizou.

Jaquelline Grohalski sobre separação de Lucas Souza

A campeã do programa A Fazenda 15, Jaquelline Grohalski e o ex-militar Lucas Souza anunciaram o fim de sua relação. Os dois se conheceram durante participação no reality rural. Em entrevista à CARAS Brasil, ela deu mais detalhes sobre sua separação: "Nenhum término é legal". Saiba tudo o que ela disse!