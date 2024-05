A experiência de Fabiana Justus e de personalidades que encararam recentemente o câncer; relembre

Nos últimos meses, personalidades como Fabiana Justus e Monja Coen, além de membros da monarquia britânica iniciaram a luta contra o câncer

A influenciadora digital Fabiana Justus (37), filha do empresário e apresentador Roberto Justus (69), recebeu, em janeiro deste ano, uma onda de apoio após compartilhar em suas redes sociais o diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Como ela, outros famosos e até membros da realeza britânica anunciaram, em 2024, que travavam uma batalha contra o câncer. A CARAS Brasil relembra alguns casos a seguir.

FABIANA JUSTUS

Em um vídeo publicado no Instagram, Fabiana explicou que estava internada realizando a primeira fase do seu tratamento. Ela disse que ainda estava assimilando tudo, explicou o sumiço nas redes sociais e pediu apoio dos amigos e seguidores.

Esses dias, que foram os piores da minha vida, não consegui aparecer mesmo, mas vim dar um ‘oi’, explicar o que está acontecendo. Minha vida virou de cabeça para baixo, mas tenho certeza que vai virar de volta, mas hoje estou mais forte para conseguir falar com vocês. Fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda”, disse ela, na época.

“O nome assusta, tudo assusta, mas eu estou nas mãos de um super médico, estou sendo muito bem assistida e as coisas foram muito rápidas até pela característica da doença e a forma que tem que ser o tratamento”, continuou.

Hoje, ela segue em tratamento contra a doença, mas consegue participar de eventos familiares e curtir longe de um quarto de hospital. Na última sexta-feira, 17, Fabiana comemorou os nove meses de nascimento do caçula, Luigi, em casa. No Instagram, a influenciadora compartilhou registros da festinha.

Fabiana e o marido, o empresário Bruno Levi D’Ancona (40), usaram fantasia de pirata, e as filhas, as gêmeas Chiara e Sienna (5), se vestiram de fadinhas. Já Luigi usou a fantasia tema do evento. “Peter Pan!”, escreveu ela, na legenda da publicação que traz um carrossel de cliques da família. “Dia de mesversário é sempre uma alegria por aqui”, comemorou a influenciadora, por meio dos stories.

No sábado, 18, ela surpreendeu a família ao comparecer à festa de aniversário da irmã mais nova, Vicky, fruto do casamento de Roberto Justus com a influenciadora Ana Paula Siebert (36), que completou quatro anos.

MONJA COEN

Em março, a líder budista e escritora Monja Coen (76) revelou, em suas redes sociais, que foi diagnosticada com câncer de pele. Em vídeos publicados no Instagram, ela afirmou que estava realizando o tratamento de quimioterapia localizada.

“Estou dando de novo retorno do meu tratamento, fica pior antes de ficar melhor. Está vendo, fica piorzinho, vai tendo esta crosta, eu disse que eu estou virando um jacaré, porque é bem dura essa crosta”, afirmou em vídeo. "Às vezes, a gente passa por momentos em que as coisas não são como a gente gostaria. A gente não está no melhor estado de saúde, no melhor estado financeiro, os relacionamentos tão difíceis, mas tudo tem começo, meio e fim”, disse.

No dia 2 de maio, ela publicou um vídeo mostrando que as feridas no rosto melhoraram bastante e completou: "Vai ficar melhor que isso. Queria agradecer a todos vocês, que oraram por mim, mandaram força para mim, está tudo bem. Estou melhorando a cada dia melhor, graças ao seu amor e carinho. A força da fé. Vocês receberam que a fé, a confiança e a intensão amorosa tranforma o mundo? Vamos pensar o bem".

REI CHARLES III

O rei da Inglaterra, Charles III (75), falou pela primeira vez desde que o Palácio de Buckingham anunciou, no dia 5 de fevereiro, seu diagnóstico de câncer.

Em um comunicado divulgado no dia 10, o monarca agradeceu o apoio que tem recebido dos súditos. “Gostaria de expressar os meus mais sinceros agradecimentos pelas muitas mensagens de apoio e bons votos que recebi nos últimos dias. Como todos aqueles que foram afetados pelo câncer saberão, esses pensamentos gentis são o maior conforto e encorajamento”, declarou ele, em nota.

Mesmo ainda seguindo o tratamento, o monarca está conseguindo cumprir algumas agendas de compromisso atualmente. No dia 14 de maio, por exemplo, o Palácio de Buckingham revelou o primeiro retrato oficial do rei Charles III e ele estava presente na cerimônia.

Seus médicos afirmaram ter incentivado que o monarca reabrisse sua agenda pública após o "progresso" em seu tratamento, que ainda não tem previsão de término, segundo o Palácio de Buckingham.

Rei Charles III recebe obra de arte em cerimônia - Reprodução/CNN

KATE MIDDLETON

A princesa de Gales, Kate Middleton (42), revelou, em 22 de março, que estava enfrentando um câncer e que já estava em tratamento quimioterápico. "Queria agradecer as mensagens de apoio. Foram meses muito difíceis para nossa família. Eu agradeço à minha equipe médica. Em janeiro, eu passei por uma grande cirurgia abdominal e, na ocasião, pensou-se que minha condição não era de câncer”, anunciou.

“A cirurgia foi bem-sucedida; no entanto, exames após a operação indicaram que havia câncer. Minha equipe médica aconselhou que eu me submetesse a uma quimioterapia preventiva, e agora estou nos estágios iniciais desse tratamento”.

Por fim, a princesa pediu privacidade durante esse período de cuidados médicos: “Precisamos de tempo, espaço e privacidade enquanto completo meu tratamento. Eu preciso me concentrar em uma recuperação plena”.

Kate Middleton - Foto: Reprodução/Internet

OLIVIA MUNN

A atriz Olivia Munn (43), estrela de X-Men, pegou seus seguidores de surpresa no dia 13 de março, ao revelar que recebeu o diagnóstico de câncer de mama em abril de 2023. Por conta da doença, ela precisou passar por uma mastectomia dupla (retirada das duas mamas).

Em carta aberta, Olivia contou como foi a descoberta do câncer e por qual motivo decidiu falar sobre a questão apenas agora. "Nos últimos dez meses eu passei por quatro cirurgias, muitos dias na cama que não consigo nem contar e aprendi mais sobre câncer, tratamento e hormônios do que eu poderia imaginar", disse.

"Surpreendentemente, só chorei duas vezes. Acho que eu senti que não havia tempo para chorar. Meu foco foi direcionado e eu entendi que qualquer emoção que eu sentisse iria interferir na minha capacidade de ficar lúcida", desabafou.

Trinta dias após a biópsia, Olivia passou por uma mastectomia dupla. "Tenho sorte. Descobrimos com tempo suficiente para que eu tivesse opções. Eu quero o mesmo para qualquer mulher que um dia tenha que enfrentar isso", pontuou.

Olivia Munn revela câncer de mama - Reprodução/Instagram

Em uma nova entrevista à Vogue, publicada em 12 de maio, a artista de Newsroom revelou que passou por uma histerectomia. "Retirei meu útero, trompas de falópio e ovários”, disse ela, acrescentando que que o procedimento, que ocorreu em abril, foi uma alternativa ao uso de medicamentos para o câncer que estavam causando uma “exaustão debilitante de outro nível”.

Ela disse que foi “uma decisão difícil de tomar, mas foi a melhor para mim, porque eu precisava estar presente para minha família”. “Esta jornada me fez perceber o quanto sou grata por ter opções não apenas para lutar contra o câncer, mas também para ter mais filhos, se quisermos”, ressalta.