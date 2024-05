Harry Styles termina namoro com Taylor Russell após 14 meses, diz jornal

Após passarem por momentos difíceis, Harry Styles termina io namoro com a atriz canadense Taylor Russell após 14 meses juntos; saiba o que aconteceu!

Parece que o cantor Harry Styles está solteiríssimo! Após 14 meses em um relacionamento discreto com a atriz canadense Taylor Russell, o ex-membro da One Direction teria terminado seu namoro com a artista em abril.

Segundo jornal The Sun, o ex-casal colocou um ponto final em sua relação após uma viagem ao Japão no último mês, onde eles foram vistos juntinhos andando de metrô de Tóquio. No entanto, o namoro chegou ao fim logo em seguida.

"Harry e Taylor terminaram seu relacionamento. Eles enfrentaram um momento difícil após sua viagem ao Japão e estão dando um tempo", disse uma fonte próxima ao casal ao veículo. "Ele está na América e ela está em Londres. Eles eram um casal adorável e era óbvio que Taylor fazia Harry feliz", completou.

Harry Styles e Taylor Russell foram vistos juntos pela primeira vez em março de 2023. O relacionamento somente se tornou público quando a atriz de 'Até os Ossos' foi vista em uma área vip de um dos shows do cantor em Viena, na Áustria, em julho daquele ano.

Brasileira que enviou 8 mil cartas a Harry Styles é condenada à prisão

A brasileira Myra Carvalho, acusada de perseguir e enviar cerca de 8 mil cartas ao ator e cantor Harry Styles em menos de um mês, recebeu pena de 14 semanas de prisão (cerca de três meses) a ser cumprido na cadeia. Ela foi detida em janeiro, na Inglaterra, após ter causado "grave angústia" no ex-one direction pelo seu comportamento invasivo.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, Myra se declarou culpada em audiência realizada em 16 de abril, em Londres. Um funcionário do tribunal revelou que, a stalker foi condenada no dia 19 daquele mês e a justiça também impôs uma ordem de restrição contra a mulher de 35 anos, que não poderá se aproximar de Styles ou contatá-lo pelos próximos 10 anos.

Além disso, Myra foi banida de todos os eventos nos quais o músico for se apresentar e recebeu uma multa de £ 134 (cerca de R$ 870 na cotação atual). A brasileira estava na Inglaterra desde dezembro do ano passado, onde ficou hospedada em um hostel em Earls Court, no oeste de Londres.

Alguns cartões foram manuscritos e outros feitos de forma online, além de terem temas direcionados a casamento. Segundo o jornal The Independent, a família da brasileira não sabia da viagem intencional da jovem, que também possui um companheiro no Brasil. Ela foi detida no final de janeiro sob acusação de "assédio que equivale a perseguição".

A mulher de 35 anos está presa desde o começo do ano na prisão feminina HMP Bronzefield, na Inglaterra. A advogada de Myra, Clementine Simon, alegou que ela sofreu um "episódio maníaco" e tentou convencer o juiz de que não estaria apta para responder judicialmente.

De acordo com uma fonte próxima, o cantor teria ficado "abalado" com as atitudes da brasileira. O informante ainda revelou que Harry demonstrou estar "preocupado" com a situação, levando em conta outro caso semelhante que resultou em uma invasão à casa do famoso em 2022.