Grávida pela segunda vez, Viih Tube reflete sobre amizades pós maternidade

'Rara', refletiu Viih Tube em homenagem de aniversário de Lucas Rangel; Influenciadora desabafou sobre a dificuldade de encontrar amizades verdadeiras

Nesta segunda-feira, 20, Viih Tube tirou um tempo espacial de sua tarde para homenagear o amigo, Lucas Rangel, que está completando 27 anos. No texto a influenciadora refletiu sobre a amizade especial que nutre com Lucas e também sobre a raridade dos amigos que ficaram após a primeira gestação dela.

"Amigo, meu pimenta, eu queria que todas pessoas te conhecessem como eu conheço. É raro demais fazer amizades de verdade na nossa profissão, é raro amigos que eram da sua fase de solteira continuarem com você quando se torna mãe!", escreveu a influenciadora. Vale lembrar que Viih se tornou mãe de Lua Di Felice no ano passado e está à esperando seu segundo filho com Eliezer.

A ex-BBB compartilhou uma série de fotos antigas e recentes ao lado dele. Ao longo da homenagem, ela também comemorou a nova fase da vida de Rangel, que está noivo: "Eu te apoio, você me apoia, eu morro de orgulho da família que está construindo, do respeito que você tem com todos que te seguem, eu tenho orgulho de quem você é", escreveu.

"Eu me sinto imensamente sortuda por ser sua amiga, por ter sua amizade, confiança, amo seus conselhos e como cuidamos um do outro, amo a forma como aconselhamos um ao outro quando um está errado, amo como não soltamos a mão um do outro pra nada!", continuou ela.

"Saiba que te considero um dos meus melhores amigos, saiba que você é mais do que especial pra mim, você, o Bley, sua família. Estarei sempre aqui pra absolutamente tudo. Feliz aniversário, que seja mais um ano de muita saúde, amor, realizações e histórias boas pra contar e viver", concluiu Viih.

Vale lembrar que Rangel foi um dos poucos amigos que foi convidado para ficar no hotel escolhido para a comemoração, fugindo à regra de que somente os convidados com filhos teriam seu próprio quarto.

Lucas Rangel desabafa sobre preparativos de casamento

Os preparativos do casamento de Lucas Rangel e Lucas Bley, que acontece em novembro no Palácio Tangará, estão a todo vapor, como revelou o influencer aos seguidores nesta quarta-feira, 15. No entanto, Rangel revelou que está se sentindo cansado com a quantidade de coisas que ele e o noivo ainda devem fazer e o quanto devem gastar para terem a festa de casamento dos sonhos.

"Pessoas que já casaram ou que estão organizando um casamento, conseguem confirmar esse cansaço mental, físico? Até a carteira fica cansada. É muito detalhe, muita coisa! Fico abismado", desabafou o influenciador. Veja mais!