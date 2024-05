Cauã Reymond curte o dia do seu aniversário na praia

O ator Cauã Reymond completou 44 anos de idade nesta segunda-feira 20, e já começou o seu dia com uma ida à praia

O ator Cauã Reymond começou o dia do seu aniversário em grande estilo. Nesta segunda-feira, 20, ele completou 44 anos de idade e decidiu iniciar o dia com o pé direito e um banho de mar.

O artista foi flagrado pelos paparazzi enquanto praticava surfe em uma praia no Rio de Janeiro. Ele foi visto vestindo o seu macacão preto e também fazendo manobras no mar.

"Um novo ano, um novo ciclo", disse ele no Instagram ao mostrar um novo vídeo.

Vale lembrar que Cauã está longe das novelas desde que atuou em Terra e Paixão, de 2023, na Globo.

Cauã Reymond - Foto: Dilson Silva / AgNews

Cauã Reymond abre o jogo sobre deixar a filha namorar

O ator Cauã Reymond abriu o coração sobre sua experiência como pai de uma menina, Sofia Massafera, que já está super crescida com 11 anos e é fruto do antigo relacionamento com a atriz Grazi Massafera. Além de revelar detalhes sobre seu relacionamento com a herdeira na adolescência, ele também entregou que não é nada ciumento.

Em entrevista ao jornal Extra, Cauã contou que está pronto para apoiar a filha quando ela decidir iniciar sua vida amorosa no futuro: "Alguém falou que eu seria um pai ciumento, mas não sou. Quero que minha filha traga o namorado ou a namorada para casa e se sinta confortável, sem achar que o pai é chato", disse o ator. "Atualmente é a fase que eu tô mais próximo dela. Com ela chegando à adolescência, nosso diálogo agora é muito claro. Sinto que nossas conversas estão cada vez mais maduras e, ao mesmo tempo, divertidas", detalhou.