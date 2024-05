Filha de Cláudia Abreu diz que Renascer foi um divisor de águas na carreira

Filha de Cláudia Abreu, Maria Maud celebra o fato de ter duas músicas de seu primeiro álbum nas trilhas sonoras de Renascer e Travessia na Globo

Filha de Cláudia Abreu, Maria Maud, de 23 anos, celebra o fato de ter duas músicas de seu primeiro álbum nas trilhas sonoras das novelas da Globo Renascer e Travessia. "É uma emoção de outro mundo. É realmente muito importante para minha carreira. [Estar nas trilhas sonoras] são um divisor de águas", ressaltou ela em entrevista ao portal Splash.

A jovem cantora embala as cenas de Buba (Gabriela Medeiros) no remake com a música Não sei dançar. Durante o papo, Maria, que está traçando seu próprio caminho na música, disse que não se abala pelas comparações com a carreira de sua mãe, a atriz Cláudia Abreu. Ela diz estar acostumada a responder sobre assunto. "Nunca tive medo [das comparações]. Falo abertamente sempre. As pessoas sempre vão comparar", analisou.

E completou: "Comparam até pessoas que não são da mesma família. Inclusive, falei isso no Instagram: 'Comparações são uma perda de tempo'. As pessoas são diferentes. Vamos cada um fazer o seu. Não ligo, não. Sei que eu estudo. Estou estudando para ter a minha carreira, a minha vida".

Apoio dos pais

A cantora Maria Maud, que também é filha do cineasta João Henrique Fonseca, falou também do apoio que recebe dos pais. "Sempre me incentivaram muito. Não são apenas meus pais. São referências e amigos. Claro que tem limite. Me dão um esporro, é pai e mãe, mas eu confio muito neles. Primeira música mostrei a eles. As notícias sempre mostro primeiro a eles", avaliou.

Ao olhar para o futuro, ela diz o que enxerga para si. "Daqui a cinco anos, tenho vontade de estar alcançando mais pessoas com a minha voz, com a minha arte. Tenho vontade de fazer mais shows. Espero que desse jeito eu possa ajudar as pessoas através da minha música"