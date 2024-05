Dudu Azevedo relembra romance com Giovanna Ewbank: "Ela é o máximo"

Em entrevista recente, Dudu Azevedo recordou relacionamento com Giovanna Ewbank e garantiu que o término foi amigável: "Torço pela felicidade dela"

Em entrevista ao jornal O Globo publicada nesta segunda-feira, 20, Dudu Azevedo relembrou o affair que teve com Giovanna Ewbank, atualmente casada com Bruno Gagliasso, e falou sobre episódio que repercutiu nas redes sociais acerca do assunto.

O ator ressaltou que se relacionou com Gioh antes dela conhecer o atual companheiro. “Eu fui a última pessoa com quem a Giovanna ficou antes de colar com o Bruno. Eu fiquei um tempinho com a Giovanna antes de eles se juntarem, acho que foram uns dois meses, um mês e meio“, disse ele.

Na sequência, Dudu garantiu que o término foi amigável e a amizade permanece forte. “Ela é o máximo. Fico muito feliz de ver a família que eles formaram. Isso só engrandece a todos nós, o fato de sermos amigos e já termos passado pela vida um do outro. Todo mundo tem história, todo mundo tem um passado e todo mundo se respeita. Não há razão para isso ser algo desconfortável entre a gente. Torço pela felicidade dela e do Bruno ao máximo“.

A história do relacionamento entre o artista e Giovanna repercutiu após ele participar do programa “Surubaum”, apresentado pela loira e Gagliasso. Na ocasião, o marido da atriz comentou sobre o caso que os dois tiveram e confessou que Azevedo dispensou Ewbank. “Foi totalmente de surpresa, eu jamais imaginaria que o Bruno iria falar sobre isso ali e daquela maneira. Foi a maior saia justa de todas (risos). Mas foi divertidíssimo, e o programa tem esse tom“, finalizou.

Relembre o momento:

Bruno Gagliasso agradecendo Dudu Azevedo por ter dado um "pé na bunda" de Gio Ewbank no passado já que após isso ela e Bruno começaram a se relacionar. 🗣️🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/46frt8NyuO — Paula Sampaio Moreti (@GiuliMedrado) April 16, 2024

Dudu Azevedo fala sobre carreira e contratos na TV

Com três décadas dedicadas a trajetória artística, o ator Dudu Azevedo segue se reinventando. Depois de encerrar contrato com a Record TV, ele está em uma série no streaming e tem alguns projetos como comunicador. Em entrevista à Revista CARAS, ele avalia sua carreira na arte e TV: "Oportunidades".

Em 2021, após encerrar os trabalhos da novela Gênesis, onde interpretava Jesus, Dudu anunciou que não renovou contrato com a Record. A parceria foi marcada por um longo período dedicando-se às tramas bíblicas da emissora.

“Contratos longos trazem uma sensação de estabilidade tanto financeira quanto no que se refere ao fluxo de trabalho. Hoje, busco projetos que julgo interessantes, tenho a possibilidade de criar, desenvolver e, algumas vezes, escolher, quando o momento é de boas e inúmeras oportunidades”, declara. Confira a entrevista completa!