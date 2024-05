No dia em que completaria 12 anos de casamento, Gracyanne publica desabafo

Nas redes sociais, Gracyanne Barbosa confessou o que está sentindo no dia em que completaria 12 anos de casamento com Belo: "Se tornou um dia difícil"

Neste domingo, 19, Gracyanne Barbosa e Belo completariam 12 anos de casamento. Mais cedo, a musa fitness abriu uma caixinha de perguntas para interagir com os seguidores e publicou uma reflexão sobre o impacto da data agora que ambos terminaram a relação.

“Hoje era pra comemorar 12 anos de casados, como está se sentindo?”, perguntou um internauta. “Sim, há 12 anos, estávamos vivendo um momento único, incrível, lindo e inesquecível, um verdadeiro sonho”, iniciou Gracyanne.

Na sequência, a influenciadora confessou que recebeu mensagens de amigos próximos do casal ao longo do dia. “Passei o dia pensando nisso, recebi algumas mensagens de pessoas próximas, que estiveram conosco nesse dia especial e acompanharam tudo, um misto de pensamentos e sentimentos, não consigo nem expressar em palavras.”

“Um dia feliz, se tornou um dia difícil”, finalizou a ex-esposa de Belo.

Belo publicou um desabafo recentemente

O cantor Belo usou as redes sociais na tarde da última sexta-feira, 17, para compartilhar com os seguidores um novo desabafo a respeito de sua vida pessoal. Desde que anunciou publicamente o fim de seu casamento com a musa fitness Gracyanne Barbosa, em abril deste ano, diversas especulações como caso extraconjugal e um possível prejuízo milionário ganharam notoriedade.

Apesar de ambos já terem esclarecido alguns assuntos, o artista resolveu se pronunciar mais uma vez sobre a exposição do ex-casal. "Tenho dedicado meu pouquíssimo tempo livre para observar o que ocorre ao meu redor", iniciou ele.

"Surpreendentemente li histórias íntimas que nunca foram minhas, vi retratados amores que nunca foram meus e ouvi narrativas que jamais pertenceram a mim. O que exatamente vivi de real? Somente ela e eu sabemos, nesses 16 anos, que realmente existiram", continuou Belo.

Em seguida, sem muitos detalhes, o pagodeiro desejou que tudo se resolva da melhor forma possível: "Agora, aguardo que o mundo volte a seguir seu curso adequado, que o certo e o errado retomem seus devidos lugares, e que a verdade e a falsidade se reencontrem em suas respectivas esferas", disse Belo.

E completou: "O mundo sempre gira, não tem como parar, mas o importante é que gire sempre na direção certa. O milagre acontece em silêncio! Eu já vivi isso! Sou Prova viva que o amor constrói e não destrói! Gratidão. Belo final de semana a todos".