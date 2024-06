Gardênia Cavalcanti ressalta a importância de arrecadar agasalhos no inverno: ‘O frio dói’

Apresentadora da Band TV Rio, Gardênia Cavalcanti fala da importância da Campanha do Agasalho 2024, em entrevista à CARAS Brasil

Madrinha das obras sociais do Cristo Redentor, Gardênia Cavalcanti, apresentadora do programa Vem com a Gente, da Band TV Rio, participou como mestre de cerimônias do evento beneficente da Campanha do Agasalho 2024, do Santuário Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, realizado na noite da última quinta-feira, 21.

No evento, ao lado de padre Omar, ela falou da importância de arrecadar os agasalhos nesta época tão fria do ano: o inverno começou na última quinta-feira, 20. Em 2023, foram arrecadadas cinco toneladas de agasalhos e cerca de mil cobertores para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Para este ano, a meta é dobrar o número neste período de temperaturas baixas. “Sempre uma alegria poder participar de ações tão lindas para ajudar aqueles que precisam. O frio dói, precisamos aquecer e com a campanha do agasalho do Cristo Redentor ninguém vai sentir frio. Vamos juntos. No Instagram oficial do Cristo, tem todas as informações dos postos de coleta. O Cristo desce a montanha e diariamente abraça a todos os que necessitam. Essa é a missão que Kezus nos deixou”, declara Gardênia.

A ação social iluminou especialmente o monumento do Cristo Redentor, em parceria com o I PRIO Festival de Inverno, a Peck Produções, a Obra Social da Cidade do Rio de Janeiro (RIOinclui) e o RioSolidario, que poderá ser vista de vários pontos da cidade.