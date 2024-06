Jenny Miranda desabafa sobre rompimento com Gretchen: 'Deixei de ser filha'

Ex-participante de 'A Fazenda', Jenny Miranda abriu o jogo e falou a respeito de sua relação com Gretchen, considerada como sua mãe

Ex-participante de 'A Fazenda 15', da Record TV, Jenny Miranda rompeu o silêncio decidiu falar sobre o rompimento com a cantora Gretchen, a quem considerava como mãe. Em participação no programa 'Chupim Metropolitana', a influenciadora digital revelou que a eterna 'Rainha do rebolado' desistiu de sua adoção.

De acordo com Jenny, tudo começou após a polêmica envolvendo sua filha, Bia Miranda, com o ex-jogador de futebol Adriano Imperador. A influenciadora digital, então, contou que a herdeira havia 'reclamado' com Gretchen sobre sua desaprovação em se relacionar com o ex-atleta, uma vez que ela era comprometida.

"Do nada, estava a Gretchen falando no Instagram que eu havia dito que ela era contra a Bia namorar homem mais velho. Eu nunca falei isso, falei que eu sou contra. Distorceu totalmente", declarou a ex-A Fazenda.

Com isso, Jenny Miranda explicou que procurou a mãe para conversar, mas não foi muito bem recebida. "Disse pra eu não me meter na vida da menina [Bia]. Me calaram muito tempo, me mandaram notificação e me detonaram. Agora estou muito bem instruída no que posso ou não falar. Estou sendo injustiçada há três anos", disse ela.

De acordo com a influenciadora, foi a partir deste ocorrido que Gretchen virou as costas. "Antes de tudo isso, se você procurar meu nome, você não acha uma polêmica negativa minha. É só de lá para cá. Pode procurar que você não vai achar, ninguém vai achar. Colocaram meu nome nesse bolo", relatou.

"Eu não sei porque eu deixei de ser filha. Ela [Gretchen] entrou com pedido de adoção e quando saiu [o pedido], foi justamente na época em que deu essa briga toda. Ela negou a adoção. Se você briga com sua filha por alguma coisa errada, você vai repreender, colocar de castigo. Eu não vou negar minha filha, não vou 'desadotar' minha filha", lamentou Jenny Miranda, por fim.

