Gretchen fala sobre relação com Bia Miranda após indireta de Jenny

Após Jenny Miranda questionar sua ausência na vida de Bia, Gretchen rompeu o silêncio e revelou como é a convivência com a neta

A cantora e dançarina Gretchen abriu o coração e falou um pouco sobre sua relação com a influenciadora digital Bia Miranda, considerada sua neta. Apesar de não mostrarem publicamente a convivência, a famosa garantiu que as duas são bem próximas uma da outra.

Recentemente, Jenny Miranda, mãe de Bia, publicou uma indireta para a filha questionando a ausência de Gretchen em sua vida. Agora, em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do site 'Metrópoles', a eterna 'Rainha do Rebolado' afirmou que o amor que sente pela jovem não precisa ser exposto na mídia.

Gretchen, então, revelou que foi a primeira pessoa a saber sobre a gravidez de Bia Miranda. "O meu contato com ela é particular, tem certas pessoas que falam: ‘ah, onde já se viu, ela nem entrou em contato’. Mas entrei em contato, já parabenizei [pelo nascimento do bebê]. Aliás, fui a primeira a saber que ela estava grávida. Ninguém sabia, ela contou pra mim primeiro", declarou.

Ela, que não possui mais nenhum contato com Jenny Miranda, explicou que as alfinetadas da ex-A Fazenda 15 acontecem justamente por não divulgarem a relação entre avó e neta publicamente. "Nós conversamos muito, ela tem um grande carinho por mim e eu por ela, mas a gente não precisa ficar expondo isso. O amor e o sentimento não precisam ser expostos na mídia", reforçou.

Vale lembrar que Bia Miranda também não mantém contato com a mãe há alguns anos. Nos últimos dias, a influenciadora digital e ex-participante de 'A Fazenda 14', da Record TV, fez questão de responder um desabafo de Jenny. Na ocasião, ela havia publicado um vídeo antigo junto com a filha, ressaltando que 'era feliz e não sabia'.

Bia Miranda explica motivo do desmaio durante o puerpério

A ex-A Fazenda e influenciadora digital Bia Miranda deu um susto em sua família nesta quinta-feira, 13, ao desmaiar durante o puerpério. Ela deu à luz Kaleb, seu primeiro filho, há poucos dias e está em casa com o bebê. Porém, ela teve uma tontura e desmaiou.

Depois do assunto ganhar repercussão na internet, Bia apareceu nos stories do Instagram para explicar o que aconteceu. Ela contou que desmaiou por causa do banho quente. Ela sentiu uma tontura e desmaiou na cama. Apesar do susto, ela está bem.

"De manhãzinha eu fui tomar banho. Eu estava com um pouquinho de cólica. Cólica pós-parto. E meu banho é quentão, Aí fiquei bastante tempo no banho quente, Aí eu sai no quarto e gritei o Rafa e desmaiei na cama. Só que agora já estou melhor", disse ela.