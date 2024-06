Mãe de Bia Miranda alfineta ex-A Fazenda após polêmica: 'Cadê a Gretchen?'

Após Bia Miranda criticar uma atitude da mãe, Jenny Miranda apontou ausência de Gretchen na vida da ex-participante de 'A Fazenda'

O embate envolvendo Bia Miranda e a mãe ganhou um novo capítulo. Na última segunda-feira, 17, Jenny Miranda usou as redes sociais para alfinetar a ex-participante de 'A Fazenda 14', da Record TV, mais uma vez após a polêmica envolvendo seu novo desabafo.

Tudo começou com Jenny publicando em seu Instagram oficial um vídeo antigo de um momento descontraído com a filha. Na ocasião, a mãe da jovem ressaltou que 'era feliz e não sabia'. Bia Miranda, no entanto, não gostou da atitude da mãe e novamente rebateu o comentário, afirmando que ela 'gosta de aparecer'.

Agora, Jenny Miranda questionou a ausência de Gretchen, de quem Bia Miranda considera como avó. Segundo a influenciadora digital, a eterna Rainha do Rebolado não apareceu para falar publicamente sobre o filho recém-nascido de Bia Miranda.

"Cadê a Gretchen agora? Vocês viram? Pois é, eu também não!", disparou ela em uma página de notícias no Instagram. Até o momento, Bia Miranda e Gretchen ainda não se pronunciaram após o novo comentário de Jenny.

Vale lembrar que as duas cortaram relações há algum tempo, antes mesmo de Bia entrar no reality rural da Record TV, em 2022. Ela, inclusive, já falou publicamente diversas vezes que não pretende retomar o contato com a mãe.

Recentemente, a neta de Gretchen mandou um recado através da web após Jenny Miranda revelar que gostaria de estar ao seu lado durante o nascimento do neto, Kaleb. O bebê, que chegou ao mundo no início de junho, é o primeiro filho da influenciadora com DJ Buarque.

De acordo com Bia, a mãe estaria usando seu nome e o de seu herdeiro para ganhar visualizações. "E já vou avisando, se quiser fazer graça no hospital vão ter duas policiais te esperando. E quem julga, não sabe o que passei na mão dessa maluca. Perdoar? Perdoei pra Deus. Agora dela? Eu tenho até choque de olhar pra cara", declarou a jovem, na ocasião.

Bia Miranda encanta ao mostrar rosto do filho pela primeira vez

Bia Miranda encantou os seguidores ao mostrar, pela primeira vez, o rostinho de Kaleb, seu primogênito com o DJ Buarque, nesta segunda-feira, 17. O pequeno nasceu no início de junho, e teve uma sequência de fotos suas publicadas pela nova mamãe coruja nas redes sociais.

No carrossel de fotos compartilhado no Instagram, Kaleb aparece com uma fantasia de urso, dormindo ao lado do pai, no colo de Bia, e sorrindo com os olhos fechados. "Pra quem queria ver o rostinho do Kaleb: pari meu marido (risos)", brincou a ex-A Fazenda na legenda da publicação.

Nos comentários, muitos internautas concordaram com a semelhança de Kaleb com o pai. "Você gerou uma miniatura do papai", apontou uma seguidora. "Príncipe", disse outra. "Parece o papai, Deus abençoe vocês sempre", escreveu mais uma; confira as fotos!