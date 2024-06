Quer fazer lipo? Médico alerta sobre recuperação delicada no pós-operatório

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi desvendou os mistérios da lipoaspiração, uma dos procedimentos mais populares do mundo

Um dos procedimentos estéticos mais populares do Brasil, a lipoaspiração promete transformar a silhueta e aumentar a autoestima, mas também requer um pós-operatório muito cuidadoso para os pacientes que decidem por realizá-la. Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explicou detalhes envolvendo o procedimento que precisa de cuidados rigorosos para garantir uma recuperação segura e satisfatória.

Segundo o especialista, é de extrema importância seguir cuidados bem específicos durante este período, não apenas evitando esforço físico intenso, mas também fazendo uso de cinta compressiva, além de seguir as orientações médicas para medicamentos e higiene.

"É altamente recomendável ter alguém para auxiliar, especialmente nos primeiros dias, pois a mobilidade pode estar limitada e a presença de um acompanhante facilita a administração de medicamentos, a realização de pequenas tarefas e proporciona suporte emocional. A presença de uma pessoa de apoio pode fazer uma grande diferença na qualidade da recuperação", declara.

Quanto ao tempo de recuperação, Nicola destaca que a reabilitação não é de longa duração e em poucas semanas a pessoa já pode retornar para uma rotina normal. Além disso, o resultado também já pode ser visualizado pelo paciente em pouco mais de três meses.

"A recuperação inicial após uma lipoaspiração geralmente leva de uma a duas semanas, durante as quais o paciente pode voltar a se locomover normalmente e realizar atividades leves. No entanto, a recuperação completa, com retorno a atividades físicas intensas e resultados finais visíveis, pode levar de três a seis meses", afirma.

Vale destacar que é comum que nos primeiros dias após a lipoaspiração os pacientes sintam dor, inchaço e hematomas nas áreas tratadas. Esses sintomas são normais, mas precisam ser monitorados de perto. "É crucial seguir as recomendações médicas para otimizar a recuperação e evitar complicações", frisa.