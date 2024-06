Fafá de Belém celebra saída de hospital depois de acidente doméstico

Artista compartilhou com os seguidores a boa notícia nesta sexta-feira, 28; Fafá de Belém sofreu um acidente doméstico mas afirmou que está bem

A passagem de Fafá de Belém pelo hospital foi bem rápida: a cantora voltou às redes sociais nesta sexta-feira, 28, para contar que já teve alta. A artista preocupou os fãs ao revelar, nesta quinta-feira, 27, que precisou ser internada após sofrer uma queda dentro de casa e machucar o joelho.

"Gente, estou voltando pra casa! Que felicidade! Tem coisa melhor do que voltar pra casa? Ok, caí? Caí. Levantei, sempre levanto. Eu vou voando para casa!", brincou ela, no ritmo de "Voando pro Pará", sucesso de Joelma.

A artista aproveitou ainda para deixar uma mensagem motivadora aos seus seguidores. "Ei, você. Tropeçou? Levanta! Caiu? Arrebita! A vida é uma caminhada pra frente, e a gente vai buscando as curas. Até já!", disse.

Ainda na quinta-feira, ela compartilhou uma reflexão com seus seguidores entre um exame e outro.Em um vídeo nas redes sociais, a artista refletiu sobre as redes sociais, as notícias falsas, o seu gosto pelo trabalho e a importância de cuidar da própria saúde.

"Bom dia, bom dia, bom dia, alegria. Estou aqui me cuidando, fazendo todos os meus exames, para ver quando é que eu posso voltar as minhas atividades em pleno. A vida da gente, eu vou caminhar para frente. E a gente tem que caminhar com saúde, respeitando o nosso tempo, respeitando o tempo do nosso corpo. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar aos 17 anos. E nessa caminhada de quase 50 anos de carreira, eu sempre trabalhei mais do que perguntei se eu podia. Gosto de trabalhar, adoro, sou imperativa, mas chega uma hora que a gente tem que começar a avaliar o que vale a pena", disse ela.

E completou: "E não é só um trabalho, é em tudo. O que vale a pena você fazer? Por quem vale a pena você se esforçar? Para quem vale a pena você ir até o último limite possível para poder estar próximo na vida, no amor, no trabalho, na amizade? A vida é uma construção. Construção que é feita a partir do primeiro momento em que alguma coisa, alguém cruza a sua vida. É importante a gente perceber que se o caminho não for de mão dupla, não vale a pena”. Leia o resto da reflexão aqui!