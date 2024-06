Carmo Dalla Vecchia diz como lida com mensagens ousadas de fãs: "Não peço"

Carmo Dalla Vecchia abriu o jogo sobre as mensagens ousadas que recebe dos fãs e disse que não pede nudes, mas recebe de seus seguidores no Instagram

O ator Carmo Dalla Vecchia abriu o jogo sobre as mensagens ousadas que recebe dos fãs. Durante o programa Quem Não Pode Se Sacode da última terça-feira, 25, no GNT, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, ele disse que não pede nudes, mas recebe de seus seguidores via direct do Instagram.

Ele confessou ainda que chegou a receber 70 imagens dias antes da gravação da atração. "Eu não peço, mas pessoas me mandam. E aí eu peço 'você se incomoda de escrever o meu nome e me mandar uma nova foto?'. E vou lançar um livro com isso", disse.

Fernanda quis saber se os fãs escrevem "Cá", "Carmo" ou o nome completo. O ator disse que 15 pessoas já lhe enviaram fotos escrito Carmo Dalla Vecchia completo, o que deixou as apresentadoras surpresas.

Carmo Dalla Vecchia lembra decisão de ter filho com João Emanuel Carneiro

Recentemente, Carmo Dalla Vecchiaabriu o coração sobre sua relação com o marido, o autor de novelas João Emanuel Carneiro, e o filho do casal, Pedro, de 4 anos, em entrevista ao especial Retratos de Famílias.

Durante a conversa, ele contou como os dois chegaram à decisão de ter um herdeiro. "Acho que depois de uns dez anos de casamento, a gente começou a pensar a respeito da paternidade. Mas eram poucas pessoas que eram homoafetivas e que tinham pais, porque até o casamento entre dois homens é uma coisa relativamente nova", disse.

Em outro momento, contou sobre o dia em que o filho perguntou se tinha mãe. "Um dia, eu estava fazendo fisioterapia, porque eu tenho o joelho bem ruim, meu filho chegou no meu quarto e disse: "papai, não tenho mãe?", relembrou.

E completou: "Falei: "Não. H crianças que são criadas por dois pais, por duas mães, por um pai e uma mãe. A maioria é criada por uma mãe solo, e você tem dois pais, entendeu? Tem mais alguma pergunta para fazer?". Ele disse: "Não". Caramba, um momento tão aguardado, todo mundo falava que grande problema seria, aqui não foi problema".