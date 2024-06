Luciano Huck celebra chegada de Eliana à Globo: 'Domingão te espera'

Após Eliana revelar oficialmente sua contratação na TV Globo, o apresentador Luciano Huck deu as boas-vindas à nova colega emissora

A apresentadora Eliana está de casa nova! Nesta quinta-feira, 27, ela foi anunciada oficialmente como a nova contratada da TV Globo. Com a novidade, diversos amigos famosos da loira fizeram questão de parabenizá-la pelo novo ciclo em sua vida profissional.

Luciano Huck foi um dos primeiros a comemorar a novidade. Nas redes sociais, logo após Eliana revelar em primeira mão a notícia, o apresentador do 'Domingão' deixou um recado especial à nova colega de trabalho.

"Seja muito bem-vinda. Que seja o começo de um ciclo de felicidade e realizações. O Domingão te espera", declarou o marido de Angélica. Além de Huck, outros artistas também celebraram a contratação da loira.

"Deusa do meu coração! Seja feliz! Muito feliz! Que comece a melhor temporada da sua vida!", desejou a apresentadora Nadja Haddad. "Sucesso, Eliana", escreveu a atriz Beth Goulart. "Seja muito bem-vinda!!!!", disse Talitha Morete

"Quantas noites a gente passou conversando e eu sempre falei 'calma! É só uma questão de tempo! Pq é uma contratação OBVIA'! Você é uma das melhores e maiores da história da TV brasileira e é aqui que vc tem que estar! VEM LOGOOO!! Adorei ver o crachazola sendo perpetuado", escreveu o apresentador Marcos Mion.

A notícia foi compartilhada através das redes sociais da emissora, onde Eliana posou segurando a logo da Globo. "@eliana é a mais nova contratada da Globo! E no domingo, no @showdavida, ela vai falar sobre sua vida pessoal, a atual fase profissional e revelar quais serão seus novos projetos daqui pra frente. Você não pode perder, hein?", afirmaram na legenda.

Confira as publicações:

Luciano Huck celebra contratação de Eliana na Globo - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Eliana mandou recado para Silvio Santos

Neste domingo, 23, foi ao ar o último programa de Eliana no SBT. A apresentadora está saindo da emissora após 15 anos no ar e aproveitou sua despedida para mandar uma mensagem para Silvio Santos, dono do SBT e responsável por lhe descobri-lá nos anos 90.

Ao vivo, a loira se emocionou ao falar sobre seu 'chefe' e fez questão de lhe agradecer por seu apoio ao longo dos anos. "Sobre meu patrão, Silvio Santos, querido. Eu não seria uma boa filha, como eu sempre fui, é assim que ele me disse algumas vezes. Eu tenho muitas saudades dele, eu não tive mais contato, mas eu tenho certeza que de alguma forma a gente tá conectado", iniciou ela, citando o afastamento do apresentador da emissora desde 2022.

Em lágrimas, Eliana se declarou para Silvio Santos. "Silvio Santos, que Deus te abençoe imensamente. Te proteja, lhe dê muita saúde para que você curta sua vida neste momento, porque você está num novo ciclo, ao lado de pessoas que você ama. Aproveite mesmo, você merece. Seus conselhos eu vou levar para sempre. Obrigada por tudo e por tanto", finalizou.