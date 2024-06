Causa da morte da fisiculturista Cíntia Goldani é revelada

Namorado da fisiculturista Cíntia Goldani revela o que causou a morte dela aos 37 anos de idade

A morte da fisiculturista Cíntia Goldani comoveu o mundo esportivo nesta semana. Ela faleceu na quarta-feira, 26, aos 37 anos de idade. A morte dela aconteceu no Rio de Janeiro, mas a despedida aconteceu em Porto Alegre.

Nesta quinta-feira, 27, o namorado dela, Gustavo Cesar, que também é bodybuilding, revelou a causa da morte dela. Por meio dos stories do Instagram, ele contou que ela partiu em decorrência de choque séptico, causado por uma sepse pulmonar durante o quadro de pneumonia bacteriana.

“Choque séptico, sepse pulmonar e pneumonia bacteriana foram as causas da partida do meu amor para junto de Deus. Nem embolia, que não foi comprovado, nem nada dessas coisas bizarras que estão falando por aí”, disse ele.

Em um post no Instagram, Gustavo lamentou a morte da namorada. "Me arrependo imensamente de ter tido vergonha de postar essa foto. Eu te amo muito, e você merecia receber muito mais amor de mim, meu amor é verdadeiro igual o seu, mas aconteceram coisas na minha vida antes de você que me fez ter medo de me entregar por completo. Você me ensinou amar de verdade, amar com a alma, você me mostrou o verdadeiro amor e agora será infinito esse sentimento no meu coração. Se pudesse resumir a Cíntia em 3 palavras seriam: PURO, AMOR, VERDADEIRO. Eu vou te levar pra sempre comigo enquanto eu estiver nesse mundo e logo iremos nos encontrar na eternidade", disse ele.

Cíntia era bancária e fisiculturista. Sua rotina era dividida entre os treinos e o trabalho. Ela era torcedora do Grêmio e participava de concurso de bodybuilding. Ela competia na categoria Figure, que valoriza mais definição muscular com ênfase nos membros superiores e abdome.

Post de Gustavo sobre a morte de Cintia Goldani - Foto: Reprodução / Instagram