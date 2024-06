Camila Queiroz ganha café da manhã especial em aniversário de 31 anos

Camila Queiroz iniciou a manhã de seu aniversário com um café da manhã delicioso na companhia do marido, Klebber Toledo; confira

Nesta quinta-feira, 27, Camila Queiroz acordou em clima de festa! Completando 31 anos de idade, a atriz ganhou um parabéns especial pela manhã, com um café cheio de guloseimas, e mostrou tudo nas redes sociais.

Nos Stories do Instagram, a artista publicou um vídeo celebrando a vida com três bolos de aniversário. "Birthday girl", escreveu na legenda da postagem. No vídeo, Camila usava um pijama enquanto cantava parabéns na companhia do marido, Klebber Toledo, e seus cachorros.

Vale ressaltar que a famosa faz aniversário próximo ao marido. Ainda neste mês, ela emocionou os internautas ao homenagear o companheiro em seu aniversário de 38 anos.

Camila Queiroz se declara para Klebber Toledo

A atriz Camila Queiroz começou o dia em clima de celebração. A modelo compartilhou um vídeo no último dia 14, em que mostra diversos momentos românticos ao lado de seu marido, Klebber Toledo, que está completando 38 anos.

"Das coisas que mais amo sobre você é quando as pessoas tem a oportunidade de te conhecer e de trocar com você, porque, instantaneamente, elas concordam comigo de que você é o cara mais legal do mundo. Você é acolhedor, inteligente, humano, envolvido, engajado, amoroso, incentivador, entusiasmado, do coração mais puro e agregador que já vi, e de quebra é um gato!", inciou ela na legenda.

"Você move o mundo por quem ama, sem medir esforços e sem esperar nada em troca. Tem sempre as melhores palavras, conselhos e colo disponível. Me sinto lisonjeada de ser sua parceira, de ter o privilégio de conviver com você, de ser tão amada e por te amar tanto", complementou.

"Amor da minha vida, só peço saúde e proteção divina. Que você continue sonhando e realizando. Eu estarei sempre aqui pra sonhar e realizar com você, juntos, sempre! Feliz aniversário. Te amo até o infinito", encerrou.