Com vídeo romântico, Camila Queiroz se declara para Klebber Toledo

A atriz Camila Queiroz começou o dia em clima de celebração. A modelo compartilhou um vídeo nesta sexta-feira,14, em que mostra diversos momentos românticos ao lado de seu marido, Klebber Toledo, que está completando 38 anos.

"Das coisas que mais amo sobre você é quando as pessoas tem a oportunidade de te conhecer e de trocar com você, porque, instantaneamente, elas concordam comigo de que você é o cara mais legal do mundo. Você é acolhedor, inteligente, humano, envolvido, engajado, amoroso, incentivador, entusiasmado, do coração mais puro e agregador que já vi, e de quebra é um gato!", inciou ela na legenda.

"Você move o mundo por quem ama, sem medir esforços e sem esperar nada em troca. Tem sempre as melhores palavras, conselhos e colo disponível. Me sinto lisonjeada de ser sua parceira, de ter o privilégio de conviver com você, de ser tão amada e por te amar tanto", complementou.

"Amor da minha vida, só peço saúde e proteção divina. Que você continue sonhando e realizando. Eu estarei sempre aqui pra sonhar e realizar com você, juntos, sempre! Feliz aniversário. Te amo até o infinito", encerrou.

Camila Queiroz fala da novela Beleza Fatal

Camila Queiroz revelou recentemente que a carreira internacional está em seus planos para 2024. Em entrevista à CARAS Brasil, ela falou sobre os bastidores da novela Beleza Fatal, na plataforma de streaming HBO Max.

"Tem sido uma grande descoberta tanto para nós elenco e direção, quanto para a própria HBO e para a Coração da Selva que está produzindo a novela, pois estamos inaugurando um novo formato, diferente do que estávamos acostumados e, agora, estamos aprendendo a fazer do zero", disse ela.

"Está sendo uma experiência muito diferente de todas as outras que eu já vivi em novelas, muito gostosa e enriquecedora e a nossa equipe é muito unida, quer fazer acontecer, fazer dar certo e isso faz muito diferença no trabalho", complementou.