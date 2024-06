Giulia Costa comemora aniversário da irmã mais velha, filha de Renata Sorrah

Giulia Costa comemorou o aniversário da irmã, Mariana Sochaczewski Simões. As duas são filhas de Marcos Paulo, que faleceu em 2012

Giulia Costa usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua irmã mais velha, Mariana Sochaczewski Simões, que completou mais um ano de vida neste domingo, 16.

Em seu perfil oficial no Instagram, a filha da atriz Flávia Alessandra compartilhou alguns registros em que aparece se divertindo com a aniversariante do dia e a parabenizou. "Que seja sempre assim, a gente, um mar azul, um sol pra esquentar e um banho de água salgada", começou.

Ela seguiu o texto se declarando para a irmã. "Te desejo todas as melhores coisas do mundo, irmã. Amo compartilhar a vida e o sangue com você, te amo infinito! Que a gente siga reverberando a risada inesquecível do papai juntas", completou.

Vale lembrar que as duas são filhas do ator e diretor Marcos Paulo (1951-2012). A mãe de Mariana é a atriz Renata Sorrah, que também prestou uma homenagem no aniversário da herdeira. "Sim, existem pessoas maravilhosas! Feliz aniversário, filha querida! Te amo", disse a artista

Confira:

Filha de Flávia Alessandra celebra estreia de primeiro filme

Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, está dando seus primeiros passos na vida artística. A atriz usou suas redes sociais para anunciar a estreia de seu primeiro filme, 'De Repente Miss', onde ela atuou como assistente de direção.

Em seu perfil oficial do Instagram, a enteada de Otaviano Costa compartilhou uma série de fotos dos bastidores da produção e celebrou essa conquista em sua vida profissional e aproveitou para enaltecer a cultura brasileira.

"Meu primeiro filme como assistente de direção estreia amanhã. Aqui um pouco dos bastidores e de tudo que vivi com essa equipe especial! Teve lua nascendo no mar, teve stand in do nosso elenco amado, muita correria, sol, aprendizado e parceria! A partir de amanhã você já pode assistir 'De repente miss', a primeira semana é a mais interessante! E viva o cinema nacional, viva a cultura!", escreveu. Confira a publicação!