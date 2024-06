Renata Sorrah posta clique raro da filha e presta homenagem de aniversário

A atriz Renata Sorrah encantou os seguidores das redes sociais ao prestar uma bela homenagem no aniversário da filha, Mariana

Discreta, Renata Sorrah surpreendeu os seguidores ao compartilhar nas redes sociais um clique da filha, Mariana Sochaczewski Simões. A jovem, fruto de seu relacionamento com o diretor Marcos Paulo (1951-2012), completou mais um ano de vida neste domingo, 16.

Para comemorar a data especial, a atriz publicou no feed do Instagram uma foto em que a aniversariante aparece toda sorridente e escreveu uma bela mensagem para a herdeira. "Sim, existem pessoas maravilhosas! Feliz aniversário, filha querida! Te amo", disse a artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs da atriz deixaram mensagens de felicitações para Mariana. "Parabéns, linda e maravilhosa filha", disse a atriz Drica Moraes. "Linda, felicidades", desejou a atriz Beth Goulart. "Feliz aniversário, Mariana!!! Muita saúde, paz, amor, alegria, respeito, carinho e bençãos!!!!", falou uma seguidora.

Confira:

Bissexual? Renata Sorrah abre o jogo sobre suposta declaração

A atriz Renata Sorrah desmentiu os rumores de que seria bissexual. Tudo começou quando ela foi flagrada levantando a mão durante uma peça de teatro, quando o artista no palco perguntou quem ali era bissexual. O gesto dela foi visto como uma declaração e repercutiu na internet. Porém, ela explicou que levou a mão para todas as perguntas feitas ali apenas para apoiar, e não para revelar nada de sua vida pessoal.

Em entrevista no Jornal O Globo, a atriz explicou o seu gesto. "Colocaram como se aquilo fosse uma declaração minha sobre bissexualidade. Não foi uma declaração de nada. Tudo que perguntassem naquele momento, eu levantaria a mão só para estar junto. 'Quem é trans?' ou 'quem é hétero?'. Ali eu era tudo", disse ela, e completou: "Estava emocionada com as mãos, as irmãs de mulheres transexuais que estavam lá. Levantei a mão no sentido de estar de braço dado com todes, todos e todas essas pessoas."Saiba mais!