Bissexual? Renata Sorrah abre o jogo sobre suposta declaração

No ar na novela Vai na Fé, Renata Sorrah se pronuncia sobre os rumores de bissexualidade ao explicar a declaração em uma peça de teatro

A atriz Renata Sorrah desmentiu os rumores de que seria bissexual. Tudo começou quando ela foi flagrada levantando a mão durante uma peça de teatro, quando o artista no palco perguntou quem ali era bissexual. O gesto dela foi visto como uma declaração e repercutiu na internet. Porém, ela explicou que levou a mão para todas as perguntas feitas ali apenas para apoiar, e não para revelar nada de sua vida pessoal.

Em entrevista no Jornal O Globo, a atriz explicou o seu gesto. “Colocaram como se aquilo fosse uma declaração minha sobre bissexualidade. Não foi uma declaração de nada. Tudo que perguntassem naquele momento, eu levantaria a mão só para estar junto. 'Quem é trans?' ou 'quem é hétero?'. Ali eu era tudo”, disse ela, e completou: “Estava emocionada com as mãos, as irmãs de mulheres transexuais que estavam lá. Levantei a mão no sentido de estar de braço dado com todes, todos e todas essas pessoas”.

Além disso, Renata Sorrah relembrou a cena em que a personagem Wilma fala sobre etarismo na novela Vai na Fé. A cena foi muito elogiada pelo público e os críticos. “Achei muito importante a cena. E a repercussão imensa é um indicador importante também. Demonstra que o público está refletindo. Procurando, talvez, rever certos posicionamentos, certas noções equivocadas em relação a esse percurso natural da vida. Envelhecer deveria ser compreendido como uma grande sorte, na verdade. Principalmente, envelhecer com saúde. Significa que a sua vida está indo longe”, comentou.

Carolina Dieckmann faz homenagem para Renata Sorrah

Em fevereiro, Renata Sorrah completou 75 anos de vida e Carolina Dieckmann fez questão de elogiar a colega de profissão. Em seu perfil nas redes sociais, a atriz escreveu um texto celebrando mais um ano de vida da artista brasileira e recordou um clique deslumbrante que marca a amizade e parceria das duas.

"Acorda menina, que hoje é dia de Renta; essa deusa que tanto me inspira e com quem tive o prazer de fazer um dos papéis mais fortes da minha carreira, cenas que ficarão pra sempre cravadas nas memórias que construímos juntas, além do privilégio de conviver de perto, de uma maneira tão profunda e conectada…", relembrou a cantora.

"Reni, minhas palavras até se perdem pra falar de você… mas o bom é que você sabe que o que temos mora tão lindo e dentro de mim.Muitos beijos e um ano com todas as coisas que você deseja e mais um universo inteiro conspirando na direção do seu coração… Viva!", concluiu.