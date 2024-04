Renascer: Qual é o nome verdadeiro de Dona Patroa? Saiba aqui

Nos próximos capítulos da novela Renascer, Dona Patroa revela qual é o seu nome verdadeiro ao decidir se separar de Egídio

Nos próximos capítulos da novela Renascer, da Globo, o público vai descobrir qual é o nome verdadeiro de Dona Patroa (Camila Morgado). Ela é chamada pelo apelido desde o início da novela por causa do seu marido, Egídio (Vladimir Brichta). Porém, isso vai mudar após a separação.

Nas cenas, de acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, Dona Patroa se separa de Egídio e vai morar com sua filha, Sandra (Giullia Buscacio). Lá, ela faz um pedido.

Dona Patroa diz que é para todos a chamarem pelo seu nome verdadeiro, que é: Iolanda Fernandez de Brito. Inclusive, ela começará a se aproximar de Rachid (Almir Sater), com quem pode terminar a novela em clima de romance.

Confira o resumo da novela Renascer para o período de 30 de abril a 4 de maio:

Capítulo 86 - Terça-feira, 30 de abril

Sandra comunica a Rachid que desistiu de reabrir a casa de Jacutinga. Joana se recusa a tirar os santos de dentro de casa para Tião. Pastor Lívio conta a Joana que Tião prometeu um filho em troca do cramulhão. Rachid resolve abrir uma venda e deixa Norberto com medo da concorrência. Pastor Lívio deixa Tião enfurecido ao contar que José Inocêncio o enganou. Teca diz a João Pedro que Mariana gosta do rapaz. Inácia pede ajuda espiritual para proteger Teca. Buba flagra Augusto e Ritinha juntos. Teca deixa Morena perplexa ao fazer um comentário sobre sua casa.

Capítulo 87 - Quarta-feira, 1 de maio

Morena comenta com Deocleciano que Teca pode ter vindo atrás de vingança como Mariana. Joana fica assustada com o tom de ameaça de Tião ao mencionar José Inocêncio. Pastor Lívio alerta José Inocêncio sobre Tião. Egídio incentiva o ódio de Tião. Buba tenta dissuadir Teca de ficar na fazenda, sem sucesso. Inácia garante a Bento que José Inocêncio não corre perigo. Teca reclama de Buba para Augusto. José Inocêncio nega ajuda e pede a todos que o deixem receber Tião sozinho. Tião aponta a arma para José Inocêncio e confronta o coronel.

Capítulo 88 - Quinta-feira, 2 de maio

José Inocêncio consegue despistar Tião. Ritinha desabafa com Morena demonstrando sua tristeza por causa da infidelidade de Damião. Ao consultar o oráculo, Inácia descobre que Buba está mentindo sobre algo. Buba comunica a Augusto que decidiu ficar na fazenda para não deixar Teca sozinha. José Inocêncio repreende Damião de forma dura. Tião guarda no bolso o ovo que José Inocêncio plantou na gaiola de sua galinha. Sandra e Eliana aceitam a proposta de Rachid para abrir uma casa de forró. José Inocêncio avisa aos filhos que eles terão que trabalhar se ficarem na fazenda.

Capítulo 89 - Sexta-feira, 3 de maio

Kika e Eriberto resolvem alugar juntos o apartamento de Eliana. Morena tenta convencer Lu a ficar com João Pedro. Tião guarda o ovo em um local com todo cuidado, escondido de Joana. Inácia vai à casa de Ritinha e percebe que Damião não dormiu ali. Bento e Augusto reclamam das dores dos pés que sentem após serem obrigados pelo pai a pisar o cacau. Inácia comunica a Augusto e Bento que ambos deverão deixar a fazenda se não forem novamente para a roça. Ritinha percebe que Inácia trata Teca de forma especial. Buba se sente desconfortável com as palavras sugestivas de Inácia. Inácia questiona Buba sobre o que ela está escondendo.

Capítulo 90 - Sábado, 4 de maio

Buba se sente perseguida por Inácia. João Pedro sente receio de perder sua importância ao ver que os irmãos estão recebendo ensinamentos do pai. Morena insiste em dizer a Lu que ela não deve fugir do sentimento que tem por João Pedro. Tião faz uma tipoia para colocar debaixo da camisa e abrigar o ovo, sem que ninguém saiba. Augusto tenta convencer Buba a contar a verdade sobre ela a José Inocêncio. Bento se mostra frágil para João Pedro e demonstra vontade de vender suas terras e viajar pelo mundo. José Inocêncio questiona Bento, ao ouvir a conversa do filho com João Pedro.