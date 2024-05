Mania de Você: Globo revela primeira foto de protagonistas da nova novela

Escrita por João Emanuel Carneiro, 'Mania de Você', nova novela das 9, substituirá o remake de 'Renascer'; confira história das personagens

Em breve, os fãs da teledramaturgia brasileira poderão assistir uma nova história escrita por João Emanuel Carneiro. A obra 'Mania de Você', próxima novela das nove da TV Globo, promete muito romance, drama, mistério, aventuras e humor.

Com direção artística de Carlos Araújo, o elenco conta com grandes nomes como Agatha Moreira, Gabz, Nicolas Prattes e Chay Suede. Na manhã desta quinta-feira, 16, a emissora revelou a primeira imagem das duas atrizes juntinhas em um workshop sobre culinária - universo abordado na ficção.

"Com vocês, Agatha Moreira e Gabz, no início da preparação para viver Luma e Viola na próxima novela das 9, #ManiaDeVocê! Nascidas no mesmo dia e em circunstâncias bem diferentes, as personagens vão ser unidas por coincidências além da data de aniversário. A paixão pela gastronomia e muitas outras surpresas serão a tônica da trajetória da dupla!", escreveram na legenda.

Ao site Gshow, o autor da nova novela contou um breve spoiler sobre a história das personagens: "É uma trama sobre a vida de duas mulheres que, ora são amigas, ora se tornam inimigas. Isso conduz a história dos quatro protagonistas e de personagens que se relacionam com eles", disse João Emanuel Carneiro.

E completou: "São esses encontros da vida que se tornam 'mania', obsessão. Mas também é uma história sobre temas universais, como amor e poder", define o autor. Com previsão para o segundo semestre deste ano, ‘Mania de Você’ substituirá o remake de 'Renascer', exibido atualmente no horário nobre da Globo.

Gabz fala sobre papel de protagonista em nova novela da Globo

A atriz e cantora Gabz interpretará a personagem Viola, protagonista de 'Mania de Você', próxima novela da Globo. O folhetim, escrito por João Emanuel Carneiro, substituirá o remake de 'Renascer' no horário das nove da emissora.

De acordo com informações do jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo, a artista recebeu o convite do próprio autor da obra, juntamente com o diretor Carlos Araújo, com quem já trabalhou anteriormente em 'Ciranda de Pedra' (2008). Gabz também é conhecida pelo público por atuações em 'Malhação: Toda Forma de Amar' (2019) e 'Amor Perfeito' (2023).

Em entrevista ao comunicador, a atriz celebrou a grande novidade em sua carreira artística e falou um pouco sobre a conquista: "Essa oportunidade significa muito para mim. Poder interpretar uma protagonista numa novela do João Emanuel, no horário das nove, é algo incrível", declarou Gabz a Gabriel Vaquer.