Walcyr Carrasco comemora audiência de reprise de Alma Gêmea: 'Me emocionou muito'

Nesta semana, a reprise de Alma Gêmea bateu recorde de audiência. Durante sua exibição original, a trama foi um verdadeiro fenômeno, sendo considerada um dos maiores sucessos da Globo na faixa das 18h. Em entrevista à CARAS Brasil, o autor da novela, Walcyr Carrasco (72), comemora os índices de audiência: "Me emocionou muito".

Walcyr escreveu Alma Gêmea em 2005, mas, até os dias de hoje, ela é um orgulho para o autor: "Fico muito feliz, pois foi uma novela que me emocionou muito ao escrevê-la e que continua me emocionando até hoje!".

Engana-se quem pensa que Alma Gêmea é o único sucesso de Walcyr. Ao longo de sua trajetória, ele acumula diversos números positivos em índices de audiência. Durante a conversa, o autor foi questionado se entende bem o público. Ele nega e menciona que seu objetivo é oferecer suas emoções para pessoas próximas.

"Não! Quando eu escrevo, eu lembro da minha família, meus pais, amigos e todas as pessoas que amo, ao escrever ofereço minha emoção para eles!", declara Walcyr Carrasco. Com relação aos seus próximos projetos na carreira, o autor de novelas é discreto e reforça que não adianta seus planos profissionais antes deles serem realizados.

ESCOLHEU CERTO

A TV Globo acertou quando escolheu Alma Gêmea para ser reprisada nas tardes do canal, aliás, ela foi responsável pelo aumento em 15% a audiência do Vale a Pena Ver de Novo em comparação com sua antecessora. De acordo com dados da Kantar Ibope Media, a novela marcou 15,4 pontos na grande São Paulo, seu melhor desempenho.

A novela ousa abordar sobre amor, um clichê que sempre dá certo, mas de uma maneira diferente, dessa vez, retratando com uma visão espiritual sobre o assunto. Essa é uma paixão que não acaba nessa vida, mas que perdura pela eternidade.

