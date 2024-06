Carlo Porto entrega euforia como protagonista de A Rainha da Pérsia: 'A gente caprichou'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Carlo Porto dá mais detalhes de seu personagem em 'A Rainha da Pérsia' e avalia audiovisual brasileiro

Na última segunda-feira, 17, foi ao ar o primeiro capítulo de A Rainha da Pérsia, nova série do horário nobre da Record. O ator Carlo Porto (42) integra o elenco da trama, onde interpreta Xerxes I, o protagonista da história. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator entrega euforia com mais um papel de grande destaque em sua carreira: "A gente caprichou".

Na trama, Xerxes I, rei da Pérsia, é um homem poderoso que após episódios conturbados em seu casamento coroa uma nova rainha Ester (Nathalia Florentino). Carlo confessa que está bastante empolgado para acompanhar a reação do público com a nova trama, e adianta que o projeto é uma superprodução.

"A gente ainda não terminou de gravar, faltam umas duas semaninhas para a gente terminar todo o processo de filmagem. Então, a minha cabeça nesse momento fica um pouco dividida entre o que eu preciso gravar e toda essa euforia da estreia", declara Carlo Porto.

"Eu espero muito que as pessoas aproveitem muito. Eu já vi os quatro primeiros capítulos e, realmente, está bonito, está gostoso de assistir e eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito porque a gente caprichou bastante", complementa.

INTERNACIONAL

Para passar ainda mais realidade na obra, a equipe de A Rainha da Pérsia viajou até Marrocos onde realizaram uma parte das gravações da nova superprodução bíblica. Durante conversa com a CARAS, Carlo menciona se sentir privilegiado pela oportunidade.

"O mercado de audiovisual no Brasil ele é um pouco sofrido. A gente tenta produzir com recurso baixo, se você pegar o mercado americano. Ele eles têm muita grana para fazer com tudo, entendeu? E a gente está sempre lutando para fazer o máximo com o menor recurso possível. A gente sabe ali que é de um privilégio poder viajar com uma produção do tamanho da nossa e poder fazer o que a gente faz", avalia.

CONFIANÇA

A Rainha da Pérsia marca o terceiro protagonista de Carlo na Record. O ator confessa que está bastante satisfeito com essa parceria com a emissora. Porto menciona sentir que ambos tem uma relação de confiança muito grande.

"Eles me trataram com muito carinho desde o primeiro trabalho. Eu sempre fui muito bem acolhido na casa que me dá responsabilidades para estar a frente do projeto e para pregar grandes papéis. Eu confio que eles vão entregar um produto muito bom e eles confiam em mim. Acho que a gente está bem feliz assim", finaliza Carlo Porto.

