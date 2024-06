Cunhado de Denilson se despede após morte trágica da filha: ‘Minha princesa’

Após a homenagem de Denilson, seu cunhado lamenta a morte da filha, Lorena, de apenas nove anos, e se despede com tristeza

No último domingo, 23, o ex-jogador de futebol e comentarista Denilson usou as redes sociais para lamentar a morte de sua sobrinha, Lorena, de apenas nove anos, filha de sua irmã, Débora de Oliveira. Agora, o pai da menina, Rodrigo Godoy, cunhado do apresentador, também usou seu perfil para se despedir após a trágica partida da pequena.

Em seu perfil profissional no Instagram, Rodrigo costumava compartilhar os bastidores de seu trabalho como agenciador de atletas e treinador de futebol. No entanto, as publicações relacionadas ao campo deram lugar a homenagens póstumas para sua filha. Com uma foto da família reunida, ele prestou uma declaração emocionante para se despedir da menina.

“Vou lembrar de você sempre assim toda sorridente, minha princesa. Tenho certeza que o céu está em uma festa linda com a sua chegada. Te amo para sempre, filha”, disse o treinador ao legendar um registro em que aparece posando ao lado da esposa e da filha com roupas combinando em meio às festividades juninas.

Em seguida, Rodrigo compartilhou mais um clique com a herdeira e prestou mais uma homenagem para a pequena: “Hoje o céu está em festa, o senhor recolheu minha princesa. Filha, o papai vai te amar para sempre”, o treinador se despediu com pesar. Vale mencionar que até o momento, a família não revelou a causa do falecimento.

Em suas redes sociais, Denilson também compartilhou um álbum de fotos e vídeos em momentos felizes ao lado da sobrinha e demais familiares, todos em preto e branco. Na legenda, o apresentador e ex-jogador abriu o coração em um desabafo: "Mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender”, o marido de Luciele di Camargo iniciou seu relato.

Em seguida, Denilson aproveitou para se despedir da pequena: “Titio te ama e vou sentir saudades da “bençaaa titiooo”. Deus sabe de todas as coisas e sei que vc está aí no paraíso e em Paz”, disse o apresentador, que completou a mensagem com diversos emojis de coração e também de lágrimas para expressar sua tristeza diante da tragédia.

Por fim, o comunicador pediu forças para sua família em meio ao momento delicado: "Que o Senhor nos dê força para seguir. Minha irmã, eu te amo muito e estarei como sempre ao seu lado", Denilson prestou condolências a sua irmã e seu marido, que perderam Lorena, e até o momento, preferiram não se manifestar sobre a causa da tragédia.

Velório da sobrinha de Denilson:

Segundo a revista Quem, o velório da sobrinha do apresentador acontece nesta segunda-feira, 24, em São Paulo. Por isso, Denilson deve se ausentar do comando do programa ‘Jogo Aberto’, sua atração esportiva exibida pela Band, conforme reportado pela assessoria do apresentador. Além disso, o comunicador não informou a data para seu retorno.