Denilson desabafa sobre a morte da sobrinha de nove anos: “Sem entender”

Tragédia! Denilson lamenta a morte da sobrinha, Lorena, de apenas nove anos, e se despede com homenagem emocionante nas redes sociais

No último domingo, 23, Denilson usou as redes sociais para compartilhar uma notícia triste: a perda de sua sobrinha, Lorena, de apenas nove anos. Apesar de não ter revelado detalhes sobre o ocorrido, como a causa da morte, o apresentador e atleta prestou uma homenagem emocionante à menina e expressou seus sentimentos para a mãe dela.

Através de seu perfil no Instagram, Denilson compartilhou um álbum de fotos e vídeos em momentos felizes ao lado da sobrinha e demais familiares, todos em preto e branco. Na legenda, o apresentador e ex-jogador abriu o coração em um desabafo: "Mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender”, o marido de Luciele di Camargo iniciou seu relato.

Em seguida, Denilson aproveitou para se despedir da pequena: “Titio te ama e vou sentir saudades da “bençaaa titiooo”. Deus sabe de todas as coisas e sei que vc está aí no paraíso e em Paz”, disse o apresentador, que completou a mensagem com diversos emojis de coração e também de lágrimas para expressar sua tristeza diante da tragédia.

Por fim, o comunicador pediu forças para sua família em meio ao momento delicado: "Que o Senhor nos dê força para seguir. Minha irmã, eu te amo muito e estarei como sempre ao seu lado", Denilson prestou condolências a sua irmã, Débora de Oliveira e seu marido, Rodrigo Godoy, que perderam Lorena, e até o momento, preferiram não se manifestar em meio ao luto.

Nos comentários, diversas celebridades também prestaram homenagens para a pequena: “Perder alguém tão especial é uma dor imensurável. Que a lembrança do amor compartilhado possa trazer algum conforto e serenidade neste momento de luto”, escreveu Alexandre Pires. “Força companheiro. Deus cuide do coração de vocês”, disse Michel Teló.

Segundo a revista Quem, o velório da menina acontece nesta segunda-feira, 24, em São Paulo. Por isso, Denilson deve se ausentar do comando do programa ‘Jogo Aberto’, sua atração esportiva exibida pela Band, conforme reportado pela assessoria do apresentador. Além disso, o comunicador não informou a data para seu retorno.

