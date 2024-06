Poliana Rocha surge grávida em foto do passado com Leonardo

Em clique do passado, Poliana Rocha surge grávida de Zé Felipe ao lado do cantor Leonardo; esposa do sertanejo apareceu diferente e com barrigão

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, relembrou uma foto do passado com o sertanejo. Aproveitando o clima de tbt na rede social nesta quinta-feira, 27, a influenciadora resgatou o clique de quando estava grávida de Zé Felipe.

No registro, a eleita do famoso apareceu com a aparência bem de menininha e com os cabelos mais escuros. Usando um look com transparência, Poliana Rocha chamou a atenção ao deixar em evidência a barriga da gestação de seu único herdeiro com Leonardo.

"Tbt", escreveu ela ao compartilhar o registro que apareceu em uma revista de famosos na época em que era gestante, no ano de 1998.

Casada desde 1995 com o cantor Leonardo, Poliana Rocha revelou recentemente que o sertanejo briga com ela quando resolve fazer reformas na mansão onde vivem em Goiânia. Pela terceira vez, em menos de três anos, ela está fazendo uma obra no quarto que era de Zé Felipe e agora é de seus netos, filhos de seu herdeiro com Virginia Fonseca.

A famosa, além de exibir as novas mudanças no recinto, ela também falou para os internautas o motivo de fazer apenas um cantinho para Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo e não para os outros netos.

Poliana Rocha faz reforma no quarto das netas sem avisar Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, mostrou nesta terça-feira, 25, como anda a obra que resolveu fazer no quarto das netas, Maria Alice e Maria Flor, na mansão onde vive com o sertanejo em um condomínio de luxo em Goiânia.

Após revelar nos últimos dias que faria um novo projeto no local por conta da chegada de José Leonardo, o primeiro menino de Virginia Fonseca e Zé Felipe, a empresária comentou que está fazendo a reforma sem o marido saber. Veja como está a obra do local.