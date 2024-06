Poliana Rocha toma decisão drástica no quarto das netas em sua casa

Com um quarto para as filhas de Zé Felipe em sua casa, Poliana Rocha toma decisão em relação ao ambiente com a chegada de José Leonardo; veja

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, revelou o que fará com o quarto das filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor, em sua mansão em Goiânia onde mora com o sertanejo. Nesta quinta-feira, 20, ela compartilhou a decisão que tomou em relação ao cômodo.

Após recentemente falar o motivo de só as netas terem um cantinho na residência do avô, a influenciadora agora mostrou que fará uma reforma no ambiente por conta da chegada de José Leonardo, o primeiro menino de seu filho com a apresentadora do SBT.

"Vem projeto novo para receber nosso príncipe", contou Poliana Rocha ao mostrar o quarto todo em rosa sendo desmontando para receber uma nova decoração também para o garoto.

Vale lembrar que Poliana Rocha mora em um condomínio próximo ao de Zé Felipe e que vive visitando a mansão do filho com Virginia Fonseca. Inclusive, com frequência, ela fica cuidando das netas enquanto a nora está trabalhando fora.

Nos últimos dias, José Leonardo foi presenteado com um macacão milionário. Segundo a apresentadora do SBT o item teria vindo da casa de sua sogra.

Leia também:Poliana Rocha fez quarto luxuoso para as filhas de Zé Felipe; relembre

Poliana Rocha mostra galeria que fez para Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, chamou a atenção ao exibir um lugar especial que montou para seu amado guardar seus prêmios e outras lembranças de carreira. Recentemente, a loira gravou a galeria que organizou para ele e impressionou com os detalhes.

Nas paredes do espaço foram colocados os discos e outros prêmios que ele recebeu. Estatuetas e outros objetos também foram colocados em uma vitrine. Mas, uma coisa se destacou: pastas enviadas por uma fã que faleceu. Poliana Rocha contou que a admiradora separou tudo e estava a história de Leandro e Leonardo documentada ali. Veja o ambiente aqui.