Luxuoso! Veja como é o condomínio onde Ana Hickmann e Edu Guedes irão morar

Os apresentadores Ana Hickmann e Edu Guedes, após a aquisição de uma mansão avaliada em R$ 4,5 milhões, expadiram seus investimentos imobiliários no Residencial Porto São Pedro, em Porto Feliz, a 80 km de São Paulo. O casal recentemente comprou mais um terreno no condomínio e está em negociação para adquirir um terceiro.

De acordo com informações do jornal O Globo, a taxa mensal do condomínio é de R$ 2.200. O residencial oferece diversas comodidades, incluindo piscinas, spa, academia, espaço gourmet, brinquedoteca, cinema e sete quadras esportivas nas áreas comuns. Atualmente, o local possui cerca de 110 casas, com valores variando entre R$ 6,5 e 20 milhões. Dos 202 terrenos disponíveis, 90% já foram vendidos e mais de 50% construídos.

A residência ainda não está pronta para mudança, pois foi adquirida sem itens como pisos, louças, revestimentos e metais. Por isso, passará por uma obra de acabamento no terreno de 2.300 metros quadrados, que já tem 700 metros quadrados de construção. Os pombinhos também adquiriram o terreno ao lado, que tem 1.900 metros quadrados de extensão, e o outro, 1.700, somando quase seis mil metros quadrados de área para ampliação.

De acordo com informações da imobiliária, a casa conta com "4 suítes, sendo 1 suíte master com dois closets e dois banheiros, sótão, hall de estar, lavabos, espaço gourmet, cozinha, copa, home theater, sala de estar, sala de jantar, adega, despensa, lavanderia e suíte para funcionário". Já a área externa inclui vagas de garagem cobertas, piscina e espaço gourmet integrado.

Em recente entrevista, Edu Guedes falou sobre os planos para a nova moradia."A gente vai fazer as coisas devagar, cada sala, cada quarto, cada ambiente, os acabamentos, vamos fazer tudo com calma. E a gente não tem pressa, vamos fazer da forma natural e mudar assim que a casa ficar pronta", disse o chef de cozinha ao portal GShow.

Veja detalhes do local:

