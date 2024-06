Filho de Virginia e Zé Felipe ganha macacão caríssimo; veja quanto custou

Primeiro menino do casal, filho de Virginia e Zé Felipe ganha peça de roupa de grife de alto valor; veja os detalhes do look

O filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo, ainda não nasceu, mas já está ganhando vários presentes para seu guarda-roupa. Nesta segunda-feira, 17, a influenciadora digital mostrou um macacão que recebeu da casa de Poliana Rocha e chamou a atenção.

Isso porque, a peça de bebê, apesar de pequena no tamanho, no valor, não tem nada de pequena. Nas mãos de Margareth Serrão, mãe da empresária, a roupa de grife foi exibida e logo roubou a cena com sua estampa conhecida.

Em um site do Brasil é possível ver quanto custa em média uma peça de bebê da marca Burberry. Os itens podem variar entre R$ 1.720 até R$ 5.694, dependendo do modelo e tipo de tecido em que são feitos. Ou seja, um preço nada baixinho quando comparado com os de lojas populares.

Ainda nos últimos dias, José Leonardo foi presenteado com um conjunto de bolsas personalizadas com suas iniciais. Os mimos foram dados pelo funcionário de Virginia, o assesor Hebert Gomes, que mora com ela e sempre está ao lado da famosa.

Veja o macacão caríssimo que José Leonardo ganhou:

É bom lembrar que Virgini Fonseca adora itens de grife. Nos últimos dias, ela adquiriu um relógio de serpente com valor de uma casa. De ouro amarelo 18K e aço com pavê de diamantes, a peça escolhida pela loira está custando R$ 110 mil. Veja o relógio aqui.

Virginia Fonseca sofre ao fazer exame na gestação

A influenciadora Virginia Fonseca fez mais exames de rotina de sua terceira gestação nesta segunda-feira, 17. Esperando seu primeiro menino com Zé Felipe, o que pequeno José Leonardo, a famosa, que está de repouso, iniciou o dia realizando um procedimento complicado.

Em sua mansão em Goiânia, a apresentadora do SBT recebeu a equipe do laboratório para fazer o exame de curva glicêmica, que consiste na coleta de sangue durante um período após a paciente ingerir um copo de glicose. Ao ter que ingerir o líquido, Virginia passou mal. Saiba mais aqui.