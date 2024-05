Poliana Rocha fez quarto luxuoso para as filhas de Zé Felipe; relembre

Ao saber que Zé Felipe teria sua primeira filha com Virginia Fonseca, Maria Alice, Poliana Rocha fez quarto luxuoso em sua mansão; veja

A esposa do cantor Leonardo, a empresária Poliana Rocha, contou recentemente em sua rede social o motivo de apenas as filhas de Zé Felipe e Virginia Fonseca, Maria Alice e Maria Flor, terem um quarto em sua mansão com o sertanejo em Goiânia.

Para quem não sabe ou não viu, em junho de 2021, a loira compartilhou em sua rede social um vídeo exibindo os detalhes do cômodo feito especialmente para a primogênita de seu herdeiro. Na época, Poliana Rocha falou sobre ter pensado no cantinho com muito carinho ao saber que seria vovó de Maria Alice, que já completará 3 anos.

A famosa então impressionou ao mostrar os itens personalizados com o nome da bebê, pérolas, renda e outros detalhes bem delicados. "Quis fazer esse quartinho pra quando ela viesse aqui em casa, ela ter o quartinho dela, se sentir confortável, aconchegada, acolhida e eu tô muito feliz na realização de ser vó", disse.

Após o nascimento de Maria Alice e descoberta que seria vovó de Maria Flor também, a influenciadora fez algumas mudanças no quarto. Por enquanto, a esposa do cantor Leonardo não mostrou outras mudanças no cômodo depois de saber que Virginia Fonseca será mamãe de um menino, que se chamará José Leonardo em homenagem ao sogro.

Vale lembrar que a primogênita de Zé Felipe completará 3 anos nas próximas semanas

Veja alguns registros do quarto:

Poliana Rocha fala sobre nem todos os netos de Leonardo terem quarto em sua casa

Poliana Rocha, respondeu a algumas perguntas em sua rede social e revelou o motivo de nem todos os netos do sertanejo terem um quarto assim como as filhas de Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor, têm na casa deles.

Ao receber o questionamento de um internauta sobre ela não tratar todos os netos iguais, a influenciadora digital então respondeu com educação a suposição de dar preferência para as meninas, herdeiras de seu único filho com Leonardo.

"Eles moram em outras cidades! Vem pouco em casa, infelizmente", comentou sobre não morarem todos perto.