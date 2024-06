Belo e Gracyanne morando juntos: como é a mansão milionária do casal?

A influenciadora Gracyanne Barbosa está morando com o cantor Belo em um tríplex de 1.200 m² em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro. Veja detalhes

A influenciadora Gracyanne Barbosa está morando com o cantor Belo em um tríplex de 1.200 m² em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Após se separar do artista, a musa fitness passou um tempo em São Paulo por motivos de trabalho, mas nunca deixou de viver na casa que compartilha com o pagodeiro.

Os dois vivem na mansão, avaliada em R$ 15 milhões, desde 2010. O local tem área externa com jardim e piscina, sala ampla com um piano de cauda e suíte principal com banheira de hidromassagem. Uma mesa de jantar para dez pessoas ocupava parte do primeiro andar do triplex. Além de uma decoração mistura objetos clássicos e modernos. As informações são do portal O Globo.

Veja algumas fotos:

Gracyanne Barbosa fala sobre estar morando com Belo

Após Leo Dias noticiar que Gracyanne Barbosa e Belo nunca moraram separados, mesmo em meio ao término do casamento, musa fitness detalhou o motivo de permanecerem na mesma residência.

"Então, na verdade, a gente tem uma casa, a gente tá passando por problemas nessas casa, a gente tem muita coisa pra resolver nessa parte financeira, não é novidade pra ninguém que a gente passou por várias polêmicas, vários problemas, a gente tá se resolvendo, conversando, a gente sempre esteve na mesma casa, porque a nossa família tá lá, nossos cachorros tão lá", explicou.

Ela também falou sobre valorizarem a boa relação e consideração que construíram durante os anos de relacionamento: "A gente tem um relaiconamento, principalmente de amizade, gratidão, que é impossível acabar e não tem porque não dividir a mesma casa pra resolver nossos problemas".

Vale lembrar que a separação do casal foi anunciada em abril de 2024.