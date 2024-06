Gracyanne Barbosa fala sobre estar morando na mesma casa que Belo

Morando na mesma casa com Belo, Gracyanne Barbosa fala que sempre estiveram no mesmo lar desde a separação e explica decisão

Após sair a notícia de Leo Dias que Gracyanne Barbosa e Belo nunca moraram separados, mesmo em meio ao término do casamento, a musa fitness se pronunciou e explicou o motivo de permanecerem na mesma residência, diferente do que a maioria dos casais fazem durante o fim de uma relação.

Questionada por jornalistas em um evento, a influenciadora digital não negou a notícia e comentou que decidiram dessa maneira por terem outras questões envolvidas. Gracyanne ainda relembrou que os familiares, mais de 10 pessoas, e pets também sempre estiveram no lar e que isso pesou bastante na hora de deixarem a propriedade.

"Então, na verdade, a gente tem uma casa, a gente tá passando por problemas nessas casa, a gente tem muita coisa pra resolver nessa parte financeira, não é novidade pra ninguém que a gente passou por várias polêmicas, vários problemas, a gente tá se resolvendo, conversando, a gente sempre esteve na mesma casa, porque a nossa família tá lá, nossos cachorros tão lá", explicou.

A famosa então falou sobre valorizarem a boa relação e consideração que construíram durante os anos de relacionamento: "A gente tem um relaionamento, principalmente de amizade, gratidão, que é impossível acabar e não tem porque não dividir a mesma casa pra resolver nossos problemas".

Vale lembrar que a separação foi anunciada em abril de 2024, e até surgiram rumores de que ela teria vivido um affair com um personal trainer. Desde então, ela tem passado bastante tempo em São Paulo por conta de trabalhos e na cidade ficaria hospedada em um apartamento de 18m².

Nesta semana, a musa fitness confirmou que a família do cantor continua morando em sua mansão no Rio de Janeiro e que sempre irá apoiá-los. "Esse vínculo jamais se perderá. Pelo menos da minha parte. Seremos sempre família e o que eu puder fazer por elas, ambas sabem que podem contar. Elas têm o meu amor e apoio", disse.

Gracyanne esclarece suposta reconciliação após foto com a mãe de Belo

A musa fitness Gracyanne Barbosa agitou as redes sociais ao publicar uma foto junto com a mãe do cantor Belo, seu ex-marido. Na imagem com dona Teresinha Vieira, compartilhada através de seus stories no instagram, a famosa se referiu a matriarca como 'sogrinha'.

Com isso, diversos internautas passaram a apontar uma possível reconciliação entre o ex-casal, que anunciou publicamente a separação em abril deste ano. Gracy, no entanto, negou que os dois tenham reatado e explicou o motivo de ainda se referir a dona Terezinha como 'sogra'.

Após um internauta questionar se a musa fitness e Belo estariam juntos novamente, ela respondeu: "Essa foi uma das mensagens que mais recebi aqui hoje, então vamos lá; NÃO VOLTAMOS! Convivo com a dona Teresinha, há 16 anos! Ela sempre será minha sogra e parte da minha família, independente de qualquer coisa, aqui ela sempre encontrará, carinho, atenção, amor e amizade (Não só ela mas toda família)", iniciou Gracyanne Barbosa.

E completou: "Hoje ela tinha umas coisas pra fazer na rua, fui leva-la, conversamos, nos divertimos (ela é muito engraçada e sincera kkkk). Foi um dia especial, apenas isso. Ela disse que quer morar comigo e pra onde eu for, ela vai".