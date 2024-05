Gracyanne esclarece suposta reconciliação com Belo após foto com a sogra

Voltaram? Separada de Belo, a musa fitness Gracyanne Barbosa explicou o motivo para ainda chamar a mãe do cantor de 'sogrinha'

A musa fitness Gracyanne Barbosa agitou as redes sociais na última quinta-feira, 31, ao publicar uma foto junto com a mãe do cantor Belo, seu ex-marido. Na imagem com dona Teresinha Vieira, compartilhada através de seus stories no instagram, a famosa se referiu a matriarca como 'sogrinha'.

Com isso, diversos internautas passaram a apontar uma possível reconciliação entre o ex-casal, que anunciou publicamente a separação em abril deste ano. Gracy, no entanto, negou que os dois tenham reatado e explicou o motivo de ainda se referir a dona Terezinha como 'sogra'.

Após um internauta questionar se a musa fitness e Belo estariam juntos novamente, ela respondeu: "Essa foi uma das mensagens que mais recebi aqui hoje, então vamos lá; NÃO VOLTAMOS! Convivo com a dona Teresinha, há 16 anos! Ela sempre será minha sogra e parte da minha família, independente de qualquer coisa, aqui ela sempre encontrará, carinho, atenção, amor e amizade (Não só ela mas toda família)", iniciou Gracyanne Barbosa.

E completou: "Hoje ela tinha umas coisas pra fazer na rua, fui leva-la, conversamos, nos divertimos (ela é muito engraçada e sincera kkkk). Foi um dia especial, apenas isso. Ela disse que quer morar comigo e pra onde eu for, ela vai".

Gracyanne fala sobre mãe de Belo - Foto: Reprodução / Instagram

Vale lembrar que, recentemente, Gracyanne publicou um vídeo colaborativo com o humorista Tirullipa no Instagram acompanhado de uma legenda sugestiva que provocou grande animação entre os fãs.

No vídeo, Gracy e Tirullipa aparecem conversando de mãos dadas, com uma legenda que diz: "Eu me despedindo da amiga depois de passar duas horas falando mal do ex sabendo que já, já ela vai voltar com ele".

Gracyanne ignora comentários de ex-personal e surge com marmita

Após passar alguns dias em São Paulo, a musa fitness Gracyanne Barbosa retornou ao Rio de Janeiro e mostrou que, apesar da correria, segue focadíssima em sua dieta. Na tarde desta quarta-feira, 29, a influenciadora digital surgiu almoçando mais uma vez no carro e fez questão de compartilhar com os seguidores a marmita do dia.

Ignorando os recentes comentários envolvendo seu nome feitos por Gilson de Oliveira, ex-personal trainer, Gracy surgiu em seus stories no Instagram falando a respeito da dieta e o quanto seu físico mudou durante os dias em que ficou longe de casa. Confira!