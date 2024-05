Gracyanne ignora comentários de ex-personal e surge com marmita: 'Diferença'

Ignorando a polêmica envolvendo seu nome, a musa fitness Gracyanne Barbosa mostrou sua marmita no carro durante mais um dia corrido

Após passar alguns dias em São Paulo, a musa fitness Gracyanne Barbosa retornou ao Rio de Janeiro e mostrou que, apesar da correria, segue focadíssima em sua dieta. Na tarde desta quarta-feira, 29, a influenciadora digital surgiu almoçando mais uma vez no carro e fez questão de compartilhar com os seguidores a marmita do dia.

Ignorando os recentes comentários envolvendo seu nome feitos por Gilson de Oliveira, ex-personal trainer, Gracy surgiu em seus stories no Instagram falando a respeito da dieta e o quanto seu físico mudou durante os dias em que ficou longe de casa.

"Estou voltando para os meus ovinhos, gente. Em São Paulo fiquei comendo comida congelada. Vocês acreditam que engordei 3kg? Porque em casa não coloco sal, óleo, e a preparação da comida faz toda a diferença", declarou a musa, explicando que já havia realizado exercícios de cardio mais cedo.

Gracyanne mostra marmita do dia - Foto: Reprodução / Instagram

Para quem não sabe, o treinador voltou a falar sobre Gracyanne Barbosa na noite de terça-feira, 28, após um internauta questionar se ele ficaria novamente com a famosa. Direto, Gilson de Oliveira comentou até sobre a vontade da influenciadora em ser mãe.

"Claro que ficaria! Agora que sei que ela quer ter filho, até ia propor que tivéssemos um. Imagina a genética da criança, um monstrinho, cheio de músculos, saudável", declarou o ex-personal de Gracyanne. O comentário de Gilson rapidamente viralizou nas redes e ganhou grande notoriedade em portais de notícias.

A ex-esposa de Belo, por sua vez, optou por seguir normalmente com sua rotina e ainda não se pronunciou a respeito do assunto. Vale lembrar que, recentemente, de acordo com informações do portal LeoDias, Gracy teria bloqueado seu ex-personal após ele entrar no ramo de influenciador.

Gilson de Oliveira passou a fazer publicidade em seu perfil no Instagram e, devido ao divórcio da famosa, também chegou a aparecer em programas de TV. Com isso, Gracyanne Barbosa teria decidido cortar os laços de amizade com ele.

Na época em que a famosa anunciou publicamente o fim de seu casamento com o cantor Belo, o treinador chegou a ser apontado como pivô da separação. A informação já foi negada pela própria influenciadora digital, que garantiu que apenas se envolveu com Gilson quando já estava solteira.

Gracyanne Barbosa comenta post sobre o ex-marido, Belo

A musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu ao reagir a um post sobre o ex-marido, o cantor Belo, na tarde deste domingo, 26. Ela viu o post da CARAS Brasil no Instagram sobre o reencontro de Belo e Denilson no Maracanã, no Rio de Janeiro, em prol do Futebol Solidário e fez questão de demonstrar o seu apoio.

Ela curtiu o vídeo compartilhado no Instagram da CARAS e também deixou um comentário com emojis de aplausos. Nas imagens, Belo apareceu entrando em campo enquanto estava abraçado com Denilson depois que os dois fizeram as pazes com o pagamento de dívida milionária.

Vale lembrar que Belo e Gracyanne anunciaram o fim do casamento em 18 de abril de 2024. Os dois ficaram juntos por 16 anos, mas se separaram há alguns meses. O término só veio à público em abril. Confira o registro!