Viviane Araújo choca ao mostrar situação de seu corpo: 'Firmes'

Ao lado de sua personal trainer, Viviane Araújo choca ao mostrar como está seu corpo atual; famosa fez registros usando look fitness na academia

A atriz Viviane Araújo parou tudo nesta terça-feira, 11, ao compartilhar fotos se exibindo na academia. Ao lado de sua personal trainer, Carol Vaz, que também acompanha a atriz Mel Maia e a cantora Jojo Todynho, a famosa impressionou ao exibir seu corpo atual.

Usando um look de ginástica rosa, a musa de Carnaval deixou bem em evidência as suas curvas mega definidas e bem musculosas. Mãe de Joaquim, de mais de um ano, a artista mostrou que já recuperou tudinho e que está torneada.

"E seguimos firmes", escreveu Viviane Araújo ao fazer várias poses e revelar seu corpo escultural. Nos comentários, os internautas ficaram em choque com o físico da esposa de Guilherme Militão. "Rainha das rainhas é ela", enalteceram. "Perfeita", definiram outros.

Vale lembrar que, após o nascimento do filho, Viviane Araújo retomou as atividades físicas e depois de eliminar o máximo de gordura corporal, ela optou pela lipoaspiração e troca de sua prótese de silicone. Além das cirurgias, a atriz apostou em procedimentos estéticos, mas sempre pegando muito pesado na academia para manter seus músculos.

Ainda nos últimos dias, a musa arrancou lágrimas de seus seguidores ao mostrar um vídeo emocionante reecontrando o herdeiro após ficar um tempo longe do pequeno. Ela também comoveu com um vídeo da entrada em seu casamento.

Viviane Araújo quase desistiu de ser mãe

Recentemente, antes de completar um ano do nascimento do filho, a artista levou Joaquim para conhecer o local onde foi concebido, uma clínica de fertilização. A famosa então revelou que quase desistiu do processo ao ter o primeiro resultado negativo. É bom lembrar que ela contou com a doação de óvulos para ter o herdeiro, já que não havia congelado os seus.

"Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no “vai ou vai!” Rsrs… E a gente foi!", contou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu sonho de ser mãe.